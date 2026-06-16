Nhựa Bình Minh ra mắt BMP Academy, tăng kết nối đào tạo với doanh nghiệp

Ngày 16-6, tại TPHCM, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh khánh thành Trung tâm Đào tạo Nhựa Bình Minh (BMP Academy), đồng thời tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành nhựa vật liệu xây dựng và lĩnh vực cấp thoát nước.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai các hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu ứng dụng và kết nối sinh viên với môi trường sản xuất thực tế. Ảnh Minh Xuân

Mở rộng vai trò từ sản xuất sang đào tạo

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, cho biết BMP Academy là dấu mốc mới trong hành trình gần 50 năm phát triển của doanh nghiệp. Theo ông Niwat Athiwattananont, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Nhựa Bình Minh xác định đầu tư cho con người là nền tảng của phát triển bền vững. BMP Academy được thành lập nhằm chuẩn hóa kiến thức vật liệu, nâng cao năng lực thực hành trong lĩnh vực cấp thoát nước và tạo môi trường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp với thực tiễn công trình. “Chúng tôi mong muốn BMP Academy giúp sinh viên học đúng chuẩn, tiếp cận thực tế sớm hơn; đồng thời hỗ trợ kỹ sư, nhà thầu và lực lượng kỹ thuật nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức mới của ngành”, ông Niwat Athiwattananont chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai các hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu ứng dụng và kết nối sinh viên với môi trường sản xuất thực tế.

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình hợp tác này, PGS.TS Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho rằng đây là minh chứng cụ thể cho xu hướng gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Thời gian qua, hai bên đã phối hợp xây dựng nhiều chương trình để sinh viên có cơ hội học tập, thực hành và trải nghiệm thực tế. Đồng thời, giảng viên cũng được tiếp cận các công nghệ, giải pháp và sản phẩm mới từ doanh nghiệp để cập nhật nội dung giảng dạy. “Các ngành đào tạo liên quan đến cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng và môi trường sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ mô hình này. Việc tiếp cận các mô hình đường ống, tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp thi công thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, ông Thành cho biết.

Với gần 50 năm phát triển, Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp tiên phong sản xuất ống PVC-U tại Việt Nam và đồng hành cùng nhiều công trình dân dụng, hạ tầng trên cả nước. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, những kinh nghiệm tích lũy từ sản xuất, kiểm soát chất lượng và triển khai thực tế sẽ được chuyển hóa thành nội dung đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành.

Đưa sinh viên đến gần thực tiễn công trình

Theo Nhựa Bình Minh, nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị và xây dựng các công trình theo hướng xanh, bền vững đang làm gia tăng nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Trong khi đó, khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn là thách thức đối với nhiều ngành nghề. Đó cũng là lý do BMP Academy được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành. Trung tâm hiện triển khai ba nhóm chương trình chính gồm tham quan, thực hành và thực tập dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Ông Phan Châu Tín, Tổ trưởng Tổ đào tạo BMP Academy, cho biết trung tâm được chuẩn bị trong gần hai năm với định hướng trở thành cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tại đây, sinh viên được tiếp cận các mô hình hệ thống đường ống, cấp thoát nước và quy trình thi công sát với điều kiện thực tế. “Chúng tôi mong muốn bổ sung cho sinh viên những kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn bên cạnh chương trình đào tạo chính khóa. Việc trực tiếp tham gia thiết kế, lắp đặt và vận hành các mô hình giúp các em hiểu sâu hơn kiến thức đã học, đồng thời hình thành kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường”, ông Tín cho biết.

Ngoài sinh viên, trung tâm còn tổ chức các chương trình đào tạo dành cho nhà thầu, đơn vị thi công, doanh nghiệp xây dựng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước. Theo lộ trình phát triển, trong giai đoạn 2026-2028, BMP Academy sẽ tập trung phát triển các chương trình tham quan, thực hành và thực tập cho sinh viên; mở rộng các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho nhà thầu, khách hàng và chuyên gia trong ngành; đồng thời xây dựng nền tảng giao lưu học thuật, các cuộc thi chuyên ngành nước và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến đến năm 2028 sẽ có khoảng 2.000 lượt học viên tham gia các chương trình do trung tâm tổ chức.

Theo PGS.TS Châu Đình Thành, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận và tuyển dụng sinh viên ngay trong quá trình thực tập. Điều này cho thấy nhu cầu đối với nguồn nhân lực được đào tạo gắn với thực tiễn đang ngày càng lớn.

Trong bối cảnh ngành xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và cấp thoát nước đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển bền vững, việc BMP Academy đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tạo thêm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành BMP Academy tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (240 Hậu Giang, phường Bình Tây, TPHCM). Ảnh Minh Xuân

Các đại biểu tham quan phòng thực hành của BMP Academy tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (240 Hậu Giang, phường Bình Tây, TPHCM). Ảnh Minh Xuân

MINH XUÂN