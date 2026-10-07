Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine

Ngày 6-10 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã tập kích các trung tâm dữ liệu Parkovyi, Ukrtelecom, Giga và Podolskyi của Ukraine.

Hình ảnh ghi lại vụ tấn công trung tâm hậu cần Ukraine do phía Nga công bố ngày 4-10-2026. Ảnh: RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE

Mục tiêu của đợt tấn công nhằm làm suy giảm khả năng liên lạc thông suốt, đồng thời làm gián đoạn hoạt động hậu cần và công tác điều hành binh lực của Ukraine.

Theo hãng thông tấn Sputnik, lực lượng Nga cũng tập kích một số mục tiêu tại khu vực Odessa như kho vũ khí tên lửa, pháo binh, một tàu vận chuyển trang thiết bị quân sự, cùng các cơ sở cầu cảng bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa phục vụ quốc phòng.

Trong diễn biến khác, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 650 thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn trên đường hướng tới thủ đô Nga trong đêm 5-10. Theo hãng thông tấn TASS, đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Kiev nhằm vào khu vực Moscow trong gần 2 năm qua.

Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết 2 người thiệt mạng, một số người bị thương trong vụ tấn công. Cuộc tập kích làm gián đoạn hoạt động hàng không trên toàn Moscow, với hơn 200 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy.

Trước đó, ngày 4-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV Geran của Moscow đã nhắm mục tiêu vào trung tâm hậu cần Nova Poshta ở vùng Chernomorsk và một trung tâm dữ liệu ở vùng Odessa của Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng không quân và các cơ quan khác của nước này sẵn sàng ứng phó trong khả năng hiện có. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, khả năng ứng phó của Ukraine phụ thuộc nhiều vào các đối tác, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, trong việc cung cấp những năng lực phòng thủ mà Kiev cần.

PHƯƠNG NAM