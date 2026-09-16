Nga sẵn sàng đàm phán vấn đề Ukraine, giữ lập trường về NATO

Moscow sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý để giải quyết tình hình Ukraine, nhưng không thay đổi lập trường về việc ngăn chặn NATO hiện diện gần biên giới nước này.

Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đưa ra tuyên bố nêu trên tại Hội nghị bàn tròn cấp Đại sứ lần thứ 13 về giải quyết vấn đề Ukraine, diễn ra ngày 15-9 (giờ địa phương) tại Moscow, Nga.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo ông Lavrov, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga chưa bao giờ công bố hay thay đổi các mục tiêu đã đề ra. Moscow sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý trong khuôn khổ đó, nhưng không thay đổi các mục tiêu bảo đảm an ninh, ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện sát biên giới và bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân cũng như những người sinh sống tại nước này.

Về khả năng đàm phán, ông Lavrov tái khẳng định: Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán theo hình thức song phương hoặc ba bên.

Cùng ngày, Điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là “một ý tưởng hay, một sáng kiến hay”, đồng thời cho biết Moscow đang liên lạc với phía Mỹ.

HUYỀN HƯƠNG