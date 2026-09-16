Thế giới

Nga sẵn sàng đàm phán vấn đề Ukraine, giữ lập trường về NATO

SGGPO

Moscow sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý để giải quyết tình hình Ukraine, nhưng không thay đổi lập trường về việc ngăn chặn NATO hiện diện gần biên giới nước này.

Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đưa ra tuyên bố nêu trên tại Hội nghị bàn tròn cấp Đại sứ lần thứ 13 về giải quyết vấn đề Ukraine, diễn ra ngày 15-9 (giờ địa phương) tại Moscow, Nga.

Ngoai truong Nga.jpg
Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo ông Lavrov, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga chưa bao giờ công bố hay thay đổi các mục tiêu đã đề ra. Moscow sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý trong khuôn khổ đó, nhưng không thay đổi các mục tiêu bảo đảm an ninh, ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện sát biên giới và bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân cũng như những người sinh sống tại nước này.

Về khả năng đàm phán, ông Lavrov tái khẳng định: Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán theo hình thức song phương hoặc ba bên.

Cùng ngày, Điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là “một ý tưởng hay, một sáng kiến hay”, đồng thời cho biết Moscow đang liên lạc với phía Mỹ.

HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

Nga Ngoại trưởng Sergey Lavrov Ukraine đàm phán NATO biên giới Nga

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn