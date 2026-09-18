Nga mở tập kích quy mô lớn, nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Các lực lượng Nga đã tổ chức đợt tập kích quy mô lớn trong ngày 17-9 nhằm vào các cơ sở công nghiệp luyện kim, điện tử vô tuyến, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tên lửa Nga tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: TASS

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích được thực hiện bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển và trên không, kết hợp với máy bay không người lái (UAV). Các mục tiêu bị tấn công nằm tại thủ đô Kiev, tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Odessa.

Tại Kiev và vùng phụ cận, các cơ sở sản xuất, lưu trữ UAV và linh kiện UAV bị tập kích, trong đó có cơ sở sản xuất UAV tầm trung RAX-2X và cơ sở của Công ty Pegasus Arms. Nga cũng tuyên bố đánh trúng trung tâm dữ liệu De Novo, nơi vận hành các máy chủ được sử dụng cho mục đích quân sự.

Ở tỉnh Zaporizhzhia, Nga cho biết đã tấn công tổ hợp luyện kim Zaporozhstal và một cơ sở lắp ráp điện tử thuộc doanh nghiệp nhà nước Iskra. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời tuyên bố kiểm soát làng Malaya Volchya ở tỉnh Kharkov và giành quyền kiểm soát làng Rozovka ở tỉnh Zaporizhzhia.

Trên biển, lực lượng Nga tấn công 3 tàu hàng và một phà vận chuyển hàng quân sự tại cảng Chernomorsk, tỉnh Odessa, đồng thời tập kích 2 cầu đường bộ qua sông Dniester gần Mayaki, tuyến vận chuyển hàng quân sự từ Romania và cảng Izmail.

Theo số liệu của Nga, trong 24 giờ, lực lượng phòng không nước này bắn hạ 956 UAV và 8 bom dẫn đường của Ukraine.

KHÁNH MINH