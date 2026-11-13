Tăng tốc đầu tư hạ tầng điện, đón dòng vốn công nghệ cao

Chủ động phát triển hạ tầng điện, đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng xanh đang trở thành yêu cầu quan trọng để thành phố giữ lợi thế cạnh tranh trong thu hút vốn FDI công nghệ cao.

Nhu cầu điện tăng nhanh

Theo nhận định của ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), công nghệ cao và bán dẫn là các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Mỹ vào TPHCM. Thành phố cần bảo đảm nguồn điện ổn định với giá cả cạnh tranh.

Công nhân đang lắp ráp thiết bị điện tử tại Nhà máy Datalogic Việt Nam – doanh nghiệp FDI, tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), cho biết, các dự án đầu tư vào SHTP đang dịch chuyển sang những lĩnh vực tiêu thụ điện lớn, nhất là trung tâm dữ liệu và công nghiệp bán dẫn.

Hiện, SHTP có 147 trạm biến áp chuyên dùng với tổng công suất đặt 469.535kVA, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất. Nếu không sớm bổ sung nguồn và lưới điện, khu sẽ chịu áp lực lớn khi các dự án trung tâm dữ liệu, bán dẫn và khu mở rộng đi vào hoạt động.

Nhu cầu điện của SHTP đến năm 2030 đã được tính toán và đưa vào phương án cung cấp điện do UBND TPHCM ban hành tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND. Giai đoạn 2025-2030, khu hiện hữu 913ha sẽ được bổ sung 4 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tối thiểu 504MVA; khu mở rộng 194,84ha bố trí thêm 1 trạm biến áp 110kV, công suất tối thiểu 189MVA. Như vậy, tổng công suất bổ sung cho hai khu vực đạt tối thiểu 693MVA.

Không chỉ tập trung tại SHTP, các dự án công nghệ cao, đặc biệt là trung tâm dữ liệu, đang mở rộng sang các KCX-KCN trên địa bàn TPHCM, kéo theo nhu cầu điện ngày càng lớn.

Trong đó, Dự án Trung tâm Dữ liệu AI Factory do liên danh Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và các đối tác đầu tư có công suất thiết kế lên tới 365MW tải công nghệ thông tin.

Dự án Trung tâm dịch vụ lưu trữ dữ liệu kết hợp nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel (Tổng trạm Tân Phú Trung), dự kiến đưa vào vận hành trong quý 1-2028, có công suất thiết kế 150MVA.

Chủ động nguồn cung, giữ sức hút đầu tư

Hiện TPHCM tiêu thụ khoảng 58 tỷ kWh điện mỗi năm, với phụ tải cực đại khoảng 9.471MW. Theo dự báo, đến năm 2030, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt 93,972 tỷ kWh, phụ tải cực đại khoảng 16.103MW công suất.

Công nhân vận hành, bảo đảm hoạt động của máy móc tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước nhu cầu tăng nhanh này, theo tính toán của Sở Công thương TPHCM, thành phố cần bổ sung khoảng 6.000MW công suất để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho rằng, để giữ vững vị thế điểm đến thu hút đầu tư, sự chủ động của ngành điện và các đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Ngành điện thành phố đã tập trung nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh tự động hóa lưới điện, xây dựng thêm đường dây và trạm biến áp nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống.

Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thành phố sẽ hình thành một trung tâm năng lượng quốc gia tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm này định hướng tập trung cung cấp năng lượng cho thành phố, trong đó có các trung tâm dữ liệu.

Ngày 22-9-2026, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp trong phạm vi quản lý của thành phố.

Theo nghị quyết, thành phố bổ sung đối tượng tham gia thông qua lưới điện kết nối riêng, gồm đơn vị phát điện từ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khách hàng sử dụng điện tại KCN-KCX, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao…

Cùng với cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển năng lượng tái tạo cũng mở ra hướng bổ sung nguồn cung dài hạn cho TPHCM.

Năm 2026, Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam (thuộc Pacifico Energy, Mỹ) đã được Bộ NN-MT chấp thuận giao khu vực biển để thực hiện khảo sát phục vụ phát triển 2 dự án điện gió ngoài khơi.

Trong đó, dự án điện gió ngoài khơi khu vực Nam bộ có công suất dự kiến 500MW tại vùng biển TPHCM, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Trước đó, nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng đã đề xuất đầu tư các dự án điện gió quy mô từ vài trăm đến hàng ngàn mega Watt tại khu vực biển Cần Giờ.

Trong 10 tháng của năm 2026, TPHCM thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch năm. Trong đó, thành phố cấp mới 1.726 dự án với tổng vốn đăng ký 9,7 tỷ USD; có 314 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng gần 5,7 tỷ USD. Thành phố hiện có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô FDI.

THANH DUNG - ĐÌNH DƯ