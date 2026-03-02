Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các hội quán người Hoa

Đi cùng đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.
Tại phường Chợ Lớn (TPHCM), đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hội quán Hải Nam, Hội quán Nhị Phủ, Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Sùng Chính.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động nổi bật, thiết thực của các hội quán trong thời gian qua. Các hội quán và cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế; tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.
Đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ mong muốn, các hội quán tiếp tục gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong thời gian tới; đồng thời, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dịp Tết Nguyên tiêu năm 2026, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an đến Ban Quản trị các hội quán và cộng đồng người Hoa.