Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các hội quán người Hoa

Chiều 2-3, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các hội quán người Hoa dịp Tết Nguyên tiêu năm 2026.

Đi cùng đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Hải Nam

Tại phường Chợ Lớn (TPHCM), đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hội quán Hải Nam, Hội quán Nhị Phủ, Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Sùng Chính.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Nhị Phủ

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Ôn Lăng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động nổi bật, thiết thực của các hội quán trong thời gian qua. Các hội quán và cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế; tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Tuệ Thành

Đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ mong muốn, các hội quán tiếp tục gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong thời gian tới; đồng thời, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Nghĩa An

Nhân dịp Tết Nguyên tiêu năm 2026, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an đến Ban Quản trị các hội quán và cộng đồng người Hoa.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Hội quán Sùng Chính

Tin liên quan Đặc sắc Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ

CẨM TUYẾT