Chiều 16-5, tại trường Đại học Văn Lang, Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese lần thứ 3 - 2026. Cuộc thi có sự đồng hành và hỗ trợ của Sở Du lịch TPHCM, Sở VH-TT TPHCM.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp cuộc thi được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi hướng đến việc phát hiện, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng, lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 30 phút, thuộc tất cả chủ đề được Luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người Việt Nam. Tác phẩm chưa từng tham gia các cuộc thi, liên hoan phim ngắn khác, đồng thời không chấp nhận các tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia dàn dựng, diễn xuất hoặc quay phim thực tế.

Đồng hành cùng cuộc thi năm nay, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng 4 thành viên, gồm: đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh niên.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Hàm Trần cùng ngồi ghế nóng giám khảo cuộc thi.

Tác phẩm dự thi được tiếp nhận từ ngày 16-5 đến 11-7-2026. Sau vòng sơ khảo, 20 phim ngắn sẽ được chọn vào vòng chung khảo. Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải dành cho tác phẩm: phim ngắn xuất sắc nhất, phim ngắn sáng tạo nhất, phim rất ngắn viral nhất (dưới 10 phút) và phim tài liệu hay nhất.

Ngoài ra, còn có 5 giải thưởng cá nhân dành cho: đạo diễn, biên kịch, đạo diễn hình ảnh, Nam/Nữ diễn viên xuất sắc.

Các khách mời tham gia phiên tọa đàm tại lễ phát động.

Tại lễ phát động cũng diễn ra tọa đàm với chủ đề “Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt”, nơi các khách mời cùng bàn luận về bức tranh toàn cảnh và xu hướng của điện ảnh trong nước; phân tích những vấn đề về chiến lược, hệ sinh thái, trong đó bàn luận về cơ hội, thách thức của nhà làm phim trẻ.

