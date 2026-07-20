Công sở mở cửa theo nhu cầu người dân

Từ đưa cán bộ về chung cư, khu dân cư, quán cà phê cộng đồng, đến tổ chức tiếp nhận hồ sơ buổi tối để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính... nhiều phường, xã tại TPHCM đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ, giúp người dân thuận tiện hơn, giảm thời gian và chi phí.

Sáng đèn sau giờ hành chính

Hơn 18 giờ ngày thứ ba, khi nhiều công sở đã kết thúc ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn vẫn sáng đèn. Nhiều người dân tranh thủ đến thực hiện thủ tục sau giờ tan ca.

Dù ngoài giờ hành chính, cán bộ, công chức vẫn túc trực đầy đủ tại các quầy tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính vào sáng chủ nhật (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, ông Đặng Văn Kiểm, ngụ ấp 10, xã Hóc Môn, cho biết, do phải đi làm trong giờ hành chính nên trước đây khi cần giải quyết thủ tục đều phải xin nghỉ làm hoặc tranh thủ sắp xếp công việc. Nay địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ đã tháo gỡ đáng kể khó khăn này.

“Cách làm này rất thiết thực vì người dân không phải nghỉ làm mà vẫn giải quyết được công việc cá nhân. Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”, ông Kiểm bày tỏ.

Bà Phạm Thị Minh Tuyền, ngụ ấp 10, xã Hóc Môn, cũng tranh thủ đến trung tâm để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do điều chỉnh địa chỉ. Trong lúc nộp hồ sơ, bà quên mật khẩu tài khoản VNeID nhưng được cán bộ hỗ trợ lấy lại và hoàn tất các bước cần thiết.

Theo bà Tuyền, việc giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp giảm áp lực vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Buổi tối người dân đến làm thủ tục ít hơn nên không phải chờ đợi lâu. Với những người bận việc ban ngày, đây là cách làm rất phù hợp và cần được duy trì, thông tin rộng rãi để nhiều người biết.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn, cho biết, thứ ba hàng tuần, trung tâm tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính từ 17-19 giờ để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân. Cán bộ, công chức chủ động sắp xếp công việc gia đình để tham gia phục vụ ngoài giờ.

Bên cạnh đó, xã Hóc Môn còn có kế hoạch hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp khó khăn trong đi lại. Người dân có nhu cầu sẽ đăng ký thông qua trưởng ấp; trung tâm phân công cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết thủ tục và trả kết quả tại nhà.

Đưa dịch vụ công về khu dân cư

Chiều thứ bảy, phòng sinh hoạt cộng đồng chung cư Tín Phong, phường Đông Hưng Thuận nhộn nhịp hơn thường lệ. Không phải một buổi họp cư dân, cũng không phải sinh hoạt tổ dân phố, mà là lần đầu phường triển khai mô hình “Hỗ trợ, tư vấn thủ tục hành chính cho người dân tại các khu chung cư”.

Ngay tại không gian sinh hoạt chung của cư dân, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đất đai, bảo trợ xã hội, đăng ký hộ kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Tường Ngôn, 63 tuổi, cư dân chung cư Tín Phong, đánh giá mô hình rất thiết thực, nhất là với người cao tuổi và những người phải đi làm giờ hành chính. Trước đây, mỗi khi cần giải quyết thủ tục, người dân phải đến trụ sở phường, có khi phải xin nghỉ phép nửa ngày. Nay công chức đến tận nơi hướng dẫn vào ngày cuối tuần nên việc thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Những người không rành công nghệ cũng được hướng dẫn từng thao tác tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi kết quả giải quyết.

Cách đó không xa, quán cà phê trên đường Thạnh Lộc 19, phường An Phú Đông cũng rộn ràng khi phường triển khai mô hình “Cafe dịch vụ công”. Những người dân có nhu cầu đăng ký thường trú, tạm trú, cấp đổi giấy phép lái xe, trích lục khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, tư vấn BHYT… được cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hỗ trợ từng bước.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông cho biết, mô hình được tổ chức định kỳ vào chủ nhật hàng tuần, tại một quán cà phê rộng rãi ở từng khu phố.

Bà Nguyễn Ngọc Phương, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, cho biết, phường có nhiều khu chung cư, số lượng đáng kể người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động không có điều kiện đến làm thủ tục trong giờ hành chính.

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, phường chủ động đưa cán bộ về tận nơi để hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Trước khi triển khai tại chung cư, phường Đông Hưng Thuận đã tổ chức các điểm hỗ trợ thủ tục hành chính tại một số khu phố. Qua triển khai, mô hình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân, nhất là các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người bận công việc.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh, việc đưa cán bộ đến tận khu dân cư, chung cư để hỗ trợ thủ tục hành chính là một trong những giải pháp cụ thể nhằm đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

NGUYỄN TÂN - ĐÔNG SƠN