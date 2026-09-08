Quảng Ngãi phấn đấu vào nhóm 20 địa phương dẫn đầu PCI

Ngày 8-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh thuộc nhóm khá, PCI thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu chất lượng điều hành thuộc nhóm trung bình. Những năm tiếp theo, duy trì và phấn đấu đưa chất lượng điều hành vào nhóm khá, tốt.

Cảng công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi

Để cải thiện chất lượng điều hành, Quảng Ngãi đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý đúng và trước hạn, 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Với hồ sơ trễ hạn, cơ quan giải quyết phải xin lỗi và nêu rõ lý do.

Tỉnh phấn đấu 75% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình, thực hiện nguyên tắc “một lần hướng dẫn đầy đủ” về hồ sơ, thủ tục, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Quảng Ngãi cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm, trừ trường hợp thanh tra đột xuất. Ngành Thuế phấn đấu giảm tối thiểu 50% thời gian làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp so với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2025, giảm tối thiểu 20% số cuộc kiểm tra trực tiếp tại trụ sở theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, phấn đấu tối thiểu 90% ý kiến đánh giá của người nộp thuế ở mức hài lòng hoặc rất hài lòng.

Một trong những yêu cầu được tỉnh nhấn mạnh là nâng cao trách nhiệm giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, 100% phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận, theo dõi và xử lý hoặc phản hồi theo quy định.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh cũng tập trung nâng cao tính minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận thông tin và các nguồn lực, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

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NGỌC OAI