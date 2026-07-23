TPHCM phân cấp cho cấp xã định giá một số dịch vụ công

UBND TPHCM phân cấp cho UBND cấp xã thẩm quyền định giá đối với một số dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm quyền đặt hàng của UBND cấp xã.

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UBND TPHCM vừa có quyết định phân cấp cho UBND cấp xã thẩm quyền định giá cụ thể “Dịch vụ công trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm quyền đặt hàng của UBND cấp xã” trên địa bàn thành phố.

Các nhóm dịch vụ được phân cấp gồm: quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý công viên, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; chiếu sáng công cộng; thoát nước đô thị và khu dân cư nông thôn.

Việc phân cấp được áp dụng với UBND cấp xã; cơ quan chuyên môn, bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM có liên quan và các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dịch vụ công theo phương thức đặt hàng.

UBND cấp xã được định giá cụ thể đối với các dịch vụ nêu trên khi thực hiện đặt hàng đối với tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý. Đồng thời, tổ chức thẩm định phương án giá trước khi quyết định định giá.

Về trình tự, đơn vị được giao nhiệm vụ lập phương án giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản liên quan. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được phân công tổ chức thẩm định phương án giá.

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