TPHCM: 5 thủ tục đất đai được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính

Người dân có thể đăng ký thế chấp, xóa thế chấp nhà đất tại bất kỳ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nào trên địa bàn TPHCM.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 5028/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, người dân được nộp hồ sơ tại bất kỳ Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ) hoặc Chi nhánh VPĐKĐĐ trên địa bàn thành phố. Hệ thống sẽ số hóa và luân chuyển dữ liệu tự động giữa các cơ quan để xử lý và trả kết quả.

Quyết định yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm tuân thủ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để triển khai thực hiện.

5 thủ tục áp dụng theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử gồm: - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

THANH HIỀN