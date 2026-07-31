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Từ ngày 1-9: Trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

SGGPO

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, chủ tịch UBND cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số.

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông. Ảnh minh họa AI
Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông. Ảnh minh họa AI

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Đáng chú ý, Nghị định số 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng hoàn thiện quy định về quy trình giải quyết hồ sơ nhằm bảo đảm đồng bộ với việc triển khai trên môi trường điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID.

Nghị định cũng bổ sung quy định thực hiện hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, chủ tịch UBND cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số.

Đặc biệt, Nghị định cũng đã bổ sung quy định về việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi khi người yêu cầu có đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ trong quy trình liên thông nhóm thủ tục "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế".

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2026.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Khai sinh Hộ tịch VNeID Giấy khai sinh Bộ Tư pháp cấp thẻ liên thông trẻ dưới 6 tuổi hỗ trợ tài chính

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