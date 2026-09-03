Tại phiên giải trình, đại biểu băn khoăn về hiệu quả của 38 Tổ công tác địa bàn đang hoạt động ở các phường, xã; đồng thời đề nghị mạnh dạn bỏ nếu không hiệu quả.

Chiều 3-9, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức phiên giải trình về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì phiên giải trình.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phiên giải trình về công tác CCHC trên địa bàn TPHCM do Thường trực HĐND TPHCM tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thiếu viên chức

Điều hành phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, phiên giải trình tập trung 3 nhóm vấn đề gồm: cải cách thể chế và hành chính công; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng điều hành phiên giải trình

Báo cáo tại phiên giải trình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm nêu, khó khăn hiện nay là nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã còn thiếu viên chức, nhân sự chuyên viên tổng hợp hầu như được rút về các phòng chuyên môn. Trước thực tế này, Trung tâm đã tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản, giao Sở Nội vụ làm đầu mối giải quyết khó khăn về nhân sự cho phường, xã; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp nguồn nhân lực phục vụ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Các địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch để tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền của các sở, ngành. Từ đó, Trung tâm sẽ phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu phương án phân công lực lượng phù hợp để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Bên cạnh đó, 38 Tổ công tác địa bàn đang được xây dựng lại mô hình hoạt động. Đây là lực lượng được hình thành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong thời gian đầu vận hành mô hình mới. Sau khi hoàn tất việc tuyển dụng và bố trí nhân sự, lực lượng này sẽ trở thành nhân sự trực tiếp của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt hỗ trợ các giao dịch.

Đánh giá toàn diện hoạt động của tổ công tác địa bàn

Trong phần chất vấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn đặt vấn đề về sự cần thiết tiếp tục duy trì 38 Tổ công tác địa bàn. Theo báo cáo, từ tháng 11-2025 đến nay, các tổ chỉ tiếp nhận 489 hồ sơ, tính trung bình mỗi tổ tiếp nhận 1,42 hồ sơ/tháng.

Ông Tuấn cho rằng trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc bố trí công chức, viên chức từ các sở, ngành xuống địa bàn nhưng hiệu quả chưa rõ cần được đánh giá thấu đáo.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm báo cáo tại phiên giải trình

Giải trình vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm cho biết, số liệu 489 hồ sơ chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế của 38 Tổ công tác địa bàn. Ngoài xử lý hồ sơ, mỗi ngày, các tổ còn hướng dẫn, hỗ trợ từ 500-700 hồ sơ trực tuyến. Khi người dân đến trực tiếp, cán bộ các tổ hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến lên các sở, ban, ngành.

Theo ông Thơm, khó khăn xuất phát khi chuyển sang hệ thống của các bộ, ngành Trung ương. Từ đầu năm 2026, các dịch vụ công đã được công bố nhưng hệ thống của các bộ, ngành chưa cho phép cấu hình quy trình ngang, dọc để tiếp nhận hồ sơ từ cấp dưới, scan, ký số rồi chuyển lên sở, ban, ngành. Cán bộ tại các tổ địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nộp trực tuyến.

Một khó khăn khác liên quan lĩnh vực thành lập, thay đổi thông tin doanh nghiệp. Bộ Tài chính chưa cấp tài khoản cho công chức tại các tổ địa bàn để tiếp nhận hồ sơ. Vì vậy, cán bộ phải trực tiếp kiểm tra hồ sơ giấy, sau đó scan và chuyển qua phương thức trực tuyến.

“Cả ba khó khăn dồn lại thành áp lực trực tuyến”, ông Thơm nhận định, đồng thời thừa nhận hoạt động của 38 Tổ địa bàn thời gian qua chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa như mong muốn.

Cũng theo ông Thơm, một số nơi cán bộ đã phải rời vị trí công tác do khối lượng công việc quá nhiều, Trung tâm sẽ báo cáo, kiến nghị cụ thể. Trường hợp cần thu gọn hoặc điều chỉnh mô hình, nội dung này sẽ được đề xuất trong báo cáo sơ kết.

Phân bổ biên chế theo nhu cầu thực tế Tại phiên giải trình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, về công tác CCHC, Sở Nội vụ đang phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM xây dựng, hoàn thiện Đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Điểm đáng chú ý là phương thức phân bổ biên chế trong thời gian tới sẽ được thay đổi theo hướng sát hơn với yêu cầu thực tế, không cào bằng. Theo đó, thay vì căn cứ số biên chế đã được giao và tỷ lệ tinh giản qua từng năm, TPHCM xác định nhu cầu và phân bổ biên chế dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong báo cáo tại phiên giải trình Nguồn lực biên chế sẽ được ưu tiên cho những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ mới phát sinh, trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. TPHCM tăng cường sắp xếp, bố trí và điều chuyển biên chế trong nội bộ thành phố theo nguyên tắc nơi thừa được điều chuyển, nơi thiếu được xem xét bổ sung trên cơ sở nhu cầu thực tế; hạn chế tăng tổng biên chế chỉ để giải quyết tình trạng thiếu cục bộ. Việc phân bổ, điều chỉnh biên chế hằng năm cũng sẽ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ sử dụng biên chế và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG