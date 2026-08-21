TPHCM giải quyết hơn 4,6 triệu hồ sơ, 98,9% đúng hạn

Trong một năm, TPHCM tiếp nhận, giải quyết hơn 4,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,9%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,36% và cấp kết quả điện tử đạt 92,55%.

Chiều 21-8, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chủ trì buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đối với Đảng ủy UBND TPHCM.

Chủ động xử lý hồ sơ tăng đột biến

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Trường Giang cho biết, Đảng ủy UBND thành phố đã gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TPHCM hiện có 2.060 thủ tục hành chính đang áp dụng. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-6-2026, thành phố tiếp nhận, giải quyết hơn 4,6 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,9%; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 92,55%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,36%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 91,36%, góp phần giảm giấy tờ, chi phí đi lại và thời gian giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính trên các hệ thống dùng chung. Một số hệ thống chuyên ngành đang trong quá trình chuyển đổi, cập nhật, phân quyền, kết nối dữ liệu; cán bộ, công chức cấp xã có thời điểm phải xử lý song song nhiều tài khoản, nhiều hệ thống, trong khi có lĩnh vực chưa được phân quyền đầy đủ.

Ở một số thời điểm, lượng hồ sơ tăng gấp nhiều lần nhưng nhân sự xử lý không thay đổi. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải theo dõi sát quy luật phát sinh hồ sơ theo từng thời điểm, từng lĩnh vực để chủ động điều phối nhân sự, tài khoản xử lý, quy trình phối hợp, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Về bảo hiểm xã hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá việc công khai, đôn đốc các đơn vị chậm đóng, nợ BHXH thời gian qua, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa BHXH và VKSND cho thấy hiệu quả tích cực; nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nghĩa vụ. Đây là cách làm cần tiếp tục phát huy để bảo vệ quyền lợi người lao động và tạo tiền lệ tốt trong phối hợp xử lý các vấn đề khó, phức tạp phát sinh tại doanh nghiệp.

Bảo đảm điều kiện hoạt động cho cơ sở

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy UBND TPHCM trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM tiếp tục tập trung triển khai Đề án xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong đó, cần phát huy vai trò của các tổng công ty, công ty. Tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp phát triển tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp phát triển tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Cùng với đó, các đơn vị phải nắm chắc hơn tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc chấp hành trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM thực hiện đạt kết quả Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với nội dung này, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng gắn với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết ý kiến người dân, phát huy hoạt động đối thoại, lấy ý kiến nhân dân và giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề phức tạp cần có cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu sớm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện hoạt động cho cơ sở, giúp đội ngũ trực tiếp gần dân, sát dân có đủ điều kiện để nắm tình hình, vận động nhân dân, tiếp nhận phản ánh và tham gia giải quyết công việc hàng ngày.

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