Xã hội

Cải cách hành chính

Kiến nghị cấp sổ hồng điện tử

SGGPO

Ngày 13-8, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM có văn bản gửi Thủ Tướng Chính phủ, Bộ NN-MT, lãnh đạo TPHCM về việc kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) lần đầu trên không gian số nhằm giảm áp lực hành chính về đất đai.

Người dân đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 15 (332 đường Quang Trung, phường Gò Vấp) thực hiện thủ tục. Ảnh: THANH HIỀN
Người dân đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 15 (332 đường Quang Trung, phường Gò Vấp) thực hiện thủ tục. Ảnh: THANH HIỀN

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, thực trạng cấp sổ hồng lần đầu trên cả nước giảm mạnh. Cụ thể, tại TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu chỉ cấp mới được 15 sổ hồng lần đầu. Nguyên do chính quyền cấp xã còn mới mẻ trong việc cập nhật dữ liệu thông tin đất đai; đồng thời một số nơi còn tâm lý ngại sai trong công tác xử lý và quản lý.

Với nền tảng pháp lý về chuyển đổi số, đặc biệt là về quản lý đất đai trên không gian số, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-MT và UBND TPHCM xem xét thực hiện việc cấp sổ hồng lần đầu trên không gian số (phần mềm chuyên biệt Cổng dịch vụ công quốc gia).

Việc cấp sổ hồng điện tử được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa công dân và cán bộ xử lý hồ sơ, từ đó giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế tiêu cực...

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THANH HIỀN

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