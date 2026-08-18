Xã hội

Phóng sinh không giúp cầu tài, giải hạn

SGGPO

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành Công văn số 285/HĐTS-VP1 hướng dẫn việc thực hành phóng sinh đúng Chính pháp, gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, nhấn mạnh phóng sinh không phải nghi lễ bắt buộc, càng không phải phương tiện để cầu tài, giải hạn.

Du khách thả cá phóng sinh trên sông Hương (Huế). Ảnh THU HÀ
Du khách thả cá phóng sinh trên sông Hương (Huế). Ảnh THU HÀ

Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, Giáo hội khẳng định phóng sinh là pháp thực hành thể hiện tinh thần từ bi, tôn trọng sự sống. Ý nghĩa chân chính của việc làm này là cứu giúp các sinh linh gặp nguy hiểm. Giáo hội nhấn mạnh phóng sinh không phải nghi lễ bắt buộc, càng không phải phương tiện để cầu tài, cầu lộc hay giải hạn.

​Thực tế thời gian qua, việc đặt mua sinh vật số lượng lớn vào dịp lễ Vu Lan, Rằm tháng Bảy đã vô tình thúc đẩy hành vi săn bắt, giam giữ và buôn bán động vật. Việc thả các loài ngoại lai xâm hại xuống ao hồ cũng làm mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng.

​Trước tình trạng trên, Giáo hội yêu cầu các cơ sở tự viện và Phật tử không đặt mua trước động vật để phóng sinh, chỉ thực hành "tùy duyên" khi gặp sinh linh gặp nạn. Công văn nghiêm cấm sử dụng động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; cấm thả các loài thủy sinh có nguy cơ gây hại và tuyệt đối không vứt túi nilon, lồng nhốt xuống sông hồ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích Phật tử chuyển từ việc "mua vật phóng sinh" sang các hành động bảo hộ sự sống thiết thực như: hỗ trợ trung tâm cứu hộ động vật, trồng cây bảo vệ nguồn nước, giảm rác thải nhựa và thực hành ăn chay, phát tâm từ bi đi đôi với trí tuệ.

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VĨNH XUÂN

Từ khóa

Phóng sinh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Hội đồng Trị sự GHPGVN Giáo hội Sinh linh Từ bi Giải hạn Cầu tài lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy cầu tài giải hạn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm loài thủy sinh

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