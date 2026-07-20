Đại lễ Vu lan 2026 lan tỏa đạo lý đền ơn đáp nghĩa

Mùa Vu lan 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các cấp giáo hội, tăng ni, phật tử tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh THU HÀ

Theo Thông bạch số 252/TB-HĐTS ngày 20-7 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong tháng 7 Âm lịch năm Bính Ngọ, với ngày chính lễ là Rằm tháng 7, ngày 27-8.

Gắn với đạo lý hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi người báo hiếu cha mẹ, ông bà, người thân yêu, đồng thời tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ và cửu huyền thất tổ.

Thông bạch nêu rõ, việc tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ; địa điểm văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng có thể được sử dụng khi được chính quyền các cấp chấp thuận.

Trong chương trình đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà người có công với đất nước, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Các hoạt động khác gồm đại lễ cầu siêu, thắp nến tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ; tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu...; thuyết giảng về ý nghĩa Vu lan báo hiếu và thực hiện nghi thức Bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ.

Thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, những hoạt động này càng thêm ý nghĩa khi mùa Vu lan báo hiếu năm 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là thời điểm để lan tỏa sâu sắc hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong đời sống xã hội.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu các cấp Giáo hội tổ chức lễ cầu siêu, phối hợp với chính quyền thực hiện các nghi lễ tâm linh trang nghiêm, tích cực tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các chùa, cơ sở tự viện được đề nghị cử hành 3 hồi chuông, trống Bát nhã lúc 5 giờ ngày 27-7 để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

VĨNH XUÂN