Phường Hòa Hưng thông báo còn khả năng tiếp nhận học sinh các phường lân cận

Ngày 1-7, UBND phường Hòa Hưng thông báo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn phường còn khả năng tiếp nhận học sinh trên địa bàn các phường lân cận.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND phường Hòa Hưng tổ chức

Theo đó, căn cứ khả năng tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và tình hình đăng ký tuyển sinh thực tế năm học 2026-2027, địa phương có 27 cơ sở giáo dục còn khả năng tiếp nhận học sinh từ các phường lân cận.

Đối tượng tiếp nhận là học sinh đang cư trú tại TPHCM, đủ tuổi quy định vào học mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Phụ huynh học sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh liên hệ trực tiếp cơ sở giáo dục trong giờ hành chính để được tư vấn chi tiết thông tin tuyển sinh.

Thời gian đăng ký từ ngày 1-7 đến hết ngày 20-7-2026.

UBND phường Hòa Hưng thông tin cụ thể về các cơ sở giáo dục còn khả năng nhận thêm học sinh như sau:

Đối với hệ thống giáo dục công lập, có 11 trường còn khả năng tiếp nhận học sinh gồm:

1. Mầm non 19/5 (địa chỉ 287 Cách Mạng Tháng Tám)

2. Mầm non Hoa Sen (địa chỉ 163/14 Tô Hiến Thành)

3. Mầm non Tuổi Thơ (địa chỉ KK12 Ba Vì)

4. Mầm non Hòa Bình (địa chỉ P4 Bạch Mã)

5. Tiểu học Triệu Thị Trinh (địa chỉ 91/8D Hòa Hưng)

6. Tiểu học Lê Thị Riêng (địa chỉ 493 Cách Mạng Tháng Tám)

7. Tiểu học Tô Hiến Thành (địa chỉ 104 Tô Hiến Thành)

8. Tiểu học Bắc Hải (địa chỉ 103 - 105 Bắc Hải)

9. THCS Cách Mạng Tháng Tám (địa chỉ 289 Cách Mạng Tháng Tám)

10. THCS Trần Phú (địa chỉ 82 Cửu Long)

11. THCS Hòa Hưng (địa chỉ 493/73A Cách Mạng Tháng Tám)

Ngoài ra, đối với các hệ thống giáo dục ngoài công lập, có 16 cơ sở còn khả năng tiếp nhận học sinh gồm:

1. Mầm non Niềm Tin Việt (16 Hoàng Dư Khương)

2. Mầm non Sóc Nâu (433/4 Sư Vạn Hạnh)

3. Mầm non Tương Lai (449/31 Sư Vạn Hạnh)

4. Mầm non Yêu Con (436B/24 Ba Tháng Hai)

5. Mầm non Global Ecokids (200 Ba Tháng Hai)

6. Mầm non Ánh Sao (66 Đồng Nai)

7. Lớp Mẫu giáo 12B (54/3 Thành Thái)

8. Lớp Mầm non Vườn Thiên Thần (573/6 Sư Vạn Hạnh)

9. Mẫu giáo Thanh Tâm (J10 Hương Giang)

10. Mầm non Vườn Ươm Tương Lai (MM10 Trường Sơn)

11. Mầm non Vùng Đất Tuổi Thơ (17 - 19 Trường Sơn)

12. Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ (111 Trần Thiện Chánh)

13. Trường TH-THCS Pennschool (10 Ba Tháng Hai)

14. Trường TH-THCS Suối Linh (4/9 Hoàng Dư Khương)

15. Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu (177 Cao Thắng)

16. Trường THCS-THPT Duy Tân (106 Nguyễn Giản Thanh).

THU TÂM