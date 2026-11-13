Phường Lái Thiêu ra quân cao điểm phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Sáng 13-11, tại Công viên Châu Văn Tiếp, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) ra quân triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng năm 2026.

Phường Lái Thiêu tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: DUY TRẦN

Tại lễ ra quân, ông Trần Tuấn Huy Cường, Giám đốc Trạm Y tế phường Lái Thiêu, cho biết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phường Lái Thiêu có chiều hướng diễn biến phức tạp, địa phương đang tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh ngay từ cơ sở. Trạm Y tế phường tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Lễ phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại phường Lái Thiêu. Ảnh: DUY TRẦN

Ông Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cũng yêu cầu các khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng, nhất là tại các hộ gia đình có trẻ nhỏ và các cơ sở giáo dục mầm non.

﻿Đổ sạch nước trong lu để hạn chế lăng quăng sinh sôi nhằm phòng dịch sốt xuất huyết. Ảnh: DUY TRẦN

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên, đoàn viên các đoàn thể và người dân của tại 15 khu phố đã ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm và tổng vệ sinh môi trường.

Phường Lái Thiêu còn tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, góp phần nâng cao ý thức "phòng bệnh hơn chữa bệnh" của người dân.

DUY TRẦN