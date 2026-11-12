Xuyên Mộc khám sức khỏe tuyển quân cho 320 công dân

Ngày 12-11, xã Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho 320 công dân. Đợt khám diễn ra từ ngày 12 đến 16-11.

Công dân xã Xuyên Mộc làm thủ tục khám sức khỏe tuyển quân năm 2027

Đây là bước kiểm tra, đánh giá sức khỏe để tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, phục vụ công tác gọi nhập ngũ năm 2027 của địa phương.

Đợt này, xã Xuyên Mộc có 320 công dân tham gia khám tuyển với các bước kiểm tra thể lực, khám các chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm nhằm đánh giá và phân loại tình trạng sức khỏe.

Kết quả khám sức khỏe sẽ là một trong những căn cứ để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Xuyên Mộc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Theo kế hoạch, đợt khám được tổ chức trong 5 ngày. Công dân thuộc diện gọi khám cần có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong quyết định; mang theo giấy tờ cần thiết và cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe để phục vụ việc thăm khám, đánh giá.

NGUYỄN NAM