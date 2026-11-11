Công viên Bãi Sau (Vũng Tàu) sẽ thực hiện đấu thầu khai thác dịch vụ

Ngày 11-11, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại với các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp đang khai thác dịch vụ tại khu vực Bãi Sau nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và vận hành hoạt động du lịch sau khi được chỉnh trang.

Công viên Thùy Vân khu vực Bãi Sau nhìn từ trên cao.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Công an địa phương cùng đại diện HTX Thùy Vân, HTX Vũng Tàu và Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên.

Đại diện Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi đối thoại, đại diện HTX Thùy Vân bày tỏ băn khoăn về đề án đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Bãi Sau, phản ánh phạm vi đề án có nguy cơ chồng lấn khoảng 600m bờ biển mà đơn vị đã gắn bó hơn 40 năm qua.

Đại diện Công ty Tâm Hoàng Thiên thông tin về những khó khăn khi nỗ lực duy trì lực lượng cứu hộ, bảo đảm vệ sinh môi trường bãi biển, dù phải bù lỗ trong suốt hơn 1 năm rưỡi trong thời gian thi công chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: THÀNH HUY

Tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM cho biết, về cơ sở pháp lý, đề án khai thác tài sản hạ tầng công viên bờ biển Bãi Sau được lập chặt chẽ nhằm nâng tầm thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế. Nhà nước chỉ tổ chức đấu giá công khai quyền kinh doanh các tiện ích dịch vụ có thu phí như thể thao biển, ẩm thực, cho thuê tiện ích.

Theo đó, đơn vị trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng công viên trên 30 tỷ đồng mỗi năm và nộp tiền thuê tài sản vào ngân sách theo hợp đồng 10 năm. Do đó, việc lựa chọn nhà đầu tư bắt buộc phải thông qua hình thức đấu giá công khai, không thể áp dụng cơ chế chỉ định thầu.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các HTX và doanh nghiệp đối với công tác cứu nạn, cứu hộ, giữ gìn an ninh trật tự bờ biển trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, dự án chỉnh trang trục Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng là công trình trọng điểm của địa phương; bãi cát và mặt nước biển là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy, các bên phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật và kế hoạch đấu giá công khai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết hài hòa quyền lợi cho người lao động, ông Vũ Hồng Thuấn đề nghị Sở Xây dựng khi đàm phán hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá cần ràng buộc các điều khoản ưu tiên cho các đơn vị, HTX hiện hữu được liên kết, nhận lại các gói dịch vụ phụ trợ bãi biển phù hợp.

Đơn vị trúng thầu phải xây dựng lộ trình chuyển tiếp từ 6 tháng đến 2 năm để đào tạo kỹ năng, văn hóa dịch vụ mới cho lực lượng lao động địa phương, giúp bà con thích nghi với phương thức quản trị du lịch hiện đại mà không bị đứt gãy sinh kế.

Cũng theo ông Vũ Hồng Thuấn, chính quyền địa phương cam kết sẽ trực tiếp đồng hành, giám sát trong quá trình thương thảo hợp đồng nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

THÀNH HUY