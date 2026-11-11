Phường Rạch Dừa ra mắt tour du lịch khám phá sông Dinh

Tour “Dấu ấn sông Dinh - Hải trình cửa biển” là hành trình khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa và nhịp sống của cư dân vùng biển, góp phần tạo sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng cho phường Rạch Dừa (TPHCM).

Chiều 11-11, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Hội nghị công bố sản phẩm tour du lịch “Dấu ấn sông Dinh - Hải trình cửa biển”, nhằm khai thác tiềm năng du lịch gắn với cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng địa phương.

Các đơn vị, doanh nghiệp ký cam kết phát triển tour “Dấu ấn sông Dinh – Hải trình cửa biển”

Theo bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, sông Dinh không chỉ là dòng sông gắn với cảnh quan tự nhiên mà còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa và sinh kế của các thế hệ cư dân vùng cửa biển.

Tham gia tour, du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc sông nước mà còn có dịp tìm hiểu về vùng đất, con người, nghề nghiệp truyền thống và bản sắc của cộng đồng cư dân miền biển. Tất cả tạo nên nét đặc trưng của vùng đất Rạch Dừa và tạo điểm nhấn mới trong hành trình khám phá TPHCM.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt tour “Dấu ấn sông Dinh – Hải trình cửa biển”

Để tour vận hành hiệu quả, phường Rạch Dừa sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị lữ hành hoàn thiện nội dung, lộ trình, chất lượng dịch vụ; chú trọng bảo tồn cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn đường thủy. Đồng thời, tăng cường liên kết doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư để hình thành chuỗi trải nghiệm hấp dẫn.

QUANG VŨ