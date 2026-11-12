Phường Tân Hưng ra quân xây dựng “Vườn cây Đại đoàn kết”

Sáng 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng (TPHCM) phối hợp Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức lễ ra quân xây dựng công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TPHCM Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại công viên khu phố 28, phường Tân Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Công trình "Vườn cây Đại đoàn kết” được Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tài trợ 500 cây xanh. Trong đó, giai đoạn 1 trồng 100 cây tại công viên khu phố 28 trong năm 2026. Với 400 cây còn lại sẽ tiếp tục được trồng trong năm 2027 vào các ngày lễ lớn trong năm.

Tại lễ ra quân, bà Phạm Thị Hạnh Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng chia sẻ, bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh đô thị là nhiệm vụ lâu dài, gắn trực tiếp với sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân. Do đó, công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” không chỉ góp phần tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan mà còn thể hiện sự đồng thuận giữa chính quyền, đoàn thể và người dân.

Các tổ chức đoàn thể tại phường Tân Hưng hưởng ứng trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại công viên khu phố 28. Lực lượng nòng cốt tại khu phố cũng được phân công chăm sóc, bảo vệ vườn cây.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại công viên khu phố 28, phường Tân Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG