Mở nhiều kênh kết nối tiếng nói người dân

Không bó hẹp trong những buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp, các địa phương ở TPHCM đã mở thêm nhiều kênh lắng nghe ý kiến của người dân, bám sát vấn đề dân sinh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Phản ánh kịp thời, sát thực

Mới đây, qua “Bản đồ số theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri” (https://bandosohdndbinhphu.ai.studio), cử tri phường Bình Phú phản ánh tình trạng ô tô dừng, đỗ thường xuyên gây mất an toàn giao thông. Từ hệ thống này, HĐND phường đề nghị UBND chỉ đạo Công an phường và các đơn vị liên quan khảo sát, lắp biển cấm. Vấn đề nhanh chóng được giải quyết, kết quả được cập nhật lên Bản đồ số để đại biểu tiếp tục giám sát.

Triển khai từ tháng 6-2026 tại 16 khu phố, Bản đồ số giúp cử tri gửi ý kiến và theo dõi tiến độ xử lý. Theo Phó Chủ tịch HĐND phường Lâm Hoài Nhật, trước đây, các kiến nghị chủ yếu được tổng hợp qua báo cáo, văn bản. Hiện nay, từng nội dung được phân loại theo địa bàn, lĩnh vực, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cập nhật kết quả trên hệ thống.

Bản đồ sử dụng ba màu để thể hiện tiến độ xử lý. Cử tri có thể tiếp tục phản hồi nếu chưa đồng tình với kết quả giải quyết. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận 158 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tất cả đều được kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Ở phường Đông Hòa, Fanpage phường có chuyên mục “Tiếng nói cử tri”, đăng tải phản ánh và trả lời của chính quyền. Mới đây, cử tri kiến nghị xử lý tình trạng cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông trên nút giao đường ĐT743A - đường Bắc Nam 3. HĐND phường tiếp nhận kiến nghị, chuyển UBND phường chỉ đạo phòng chức năng xử lý. Sau 2 ngày, cây xanh được cắt tỉa, các nút giao khác cũng được rà soát hệ thống đèn tín hiệu.

Cũng theo hướng mở thêm kênh tiếp nhận ý kiến cử tri, Thường trực HĐND phường An Phú ra mắt mô hình “HĐND phường An Phú - Kết nối cử tri số 24/7”. Qua mã QR, cử tri có thể gửi phản ánh, kiến nghị về các vấn đề dân sinh, hạ tầng đô thị, môi trường, an ninh trật tự, đồng thời theo dõi kết quả giải quyết. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, đại biểu HĐND xã Hóc Môn chủ động đến với cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Thị Ngọc Thanh thông tin, hàng tháng, cả 11 tổ đại biểu đều chọn một ngày cố định để gặp cử tri tại địa bàn ứng cử. Qua đó, cử tri có thể bày tỏ tâm tư, phản ánh vướng mắc, đề xuất giải pháp để cùng chính quyền tháo gỡ.

628 lượt ý kiến, kiến nghị gửi đến UBND TPHCM Qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường kỳ giữa năm 2026, HĐND TPHCM chuyển 628 lượt ý kiến, kiến nghị đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết. Nội dung tập trung vào dự án chậm tiến độ, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, giấy phép xây dựng, an sinh xã hội, thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường và tái định cư.

Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân khảo sát thực tế tiến độ các công trình xây dựng, sửa chữa trên địa bàn phường. Ảnh: BẢO ANH

Có thêm dữ liệu giám sát và xử lý bất cập

Ở một số địa phương như phường Dĩ An, phường Linh Xuân, xã Nhà Bè, HĐND không chỉ tiếp nhận, chuyển ý kiến cử tri mà còn chú trọng giám sát chuyên đề cho đến khi kiến nghị được giải quyết thực chất.

Theo Phó Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè Lê Quang Sơn, sau khi xem xét báo cáo của UBND xã, đoàn giám sát của HĐND xã đã rà soát và trực tiếp xuống các ấp để khảo sát những nội dung chưa rõ. Nhiều vấn đề được kiểm tra ngay, như kiến nghị nâng cấp 7 tuyến hẻm, sửa cầu Tư Ten, khắc phục hàng rào xuống cấp tại kè kênh Cây Khô, nạo vét hệ thống thoát nước và chấn chỉnh trật tự lòng lề đường đoạn đường Huỳnh Tấn Phát vào Khu dân cư Phú Xuân. Sau khảo sát, đoàn làm việc với cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân, vướng mắc và trách nhiệm giải quyết.

Từ hoạt động này, một số kiến nghị kéo dài đã có chuyển biến. Nổi bật là Khu tái định cư T30 sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong quý 4-2026, sau nhiều năm kiến nghị. Các hẻm 2020 và 2177 (ấp 7) thường xuyên ngập lụt, nay đã được nâng cấp khang trang.

Tại đường Nguyễn Hữu Thọ và các rạch thoát nước, rác thải được thu gom, dòng chảy được khơi thông, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm. Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND xã Nhà Bè tiếp nhận 38 kiến nghị với 56 nội dung; 21 nội dung đã giải quyết dứt điểm, 35 nội dung còn đang xử lý.

Tại phường Vườn Lài, HĐND phường khảo sát mức độ hài lòng sau khi UBND phường trả lời kiến nghị. Từ đầu năm 2026, phường trả lời 22 ý kiến với 30 nội dung và 100% cử tri tham gia đánh giá hài lòng.

Cử tri Đinh Ngọc Tiến từng phản ánh điểm chi trả lương hưu tại 196 đường Bà Hạt quá đông, người cao tuổi phải chờ lâu. UBND phường đã làm việc với cơ quan BHXH và bưu điện để xem xét bổ sung nhân sự, điều chỉnh lịch chi trả theo khung giờ. Sau đó, đại biểu HĐND trực tiếp gặp lại ông Tiến và ghi nhận sự hài lòng của ông khi kiến nghị được quan tâm, giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND phường Vườn Lài Trần Thị Tuyết Hồng, cho biết, việc quay lại hỏi ý kiến cử tri sau khi có kết quả giải quyết giúp HĐND nhận diện những việc còn dang dở. Qua đó, HĐND có cơ sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết từng kiến nghị.

THU HƯỜNG - LÊ THOA