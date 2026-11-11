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Phường Phú Lợi công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

SGGPO

Chiều 11-11, UBND phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Trần Thị Trà (sinh năm 1981), chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai (sinh năm 1987), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Ông Chu Tiến Thiệu (sinh năm 1973) và bà Lê Tâm Trang (sinh năm 1985), viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

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Lãnh đạo phường Phú Lợi trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: DUY TRANG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh chúc mừng và yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ; đoàn kết cùng tập thể đơn vị chủ động đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

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Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: DUY TRANG
DUY TRẦN

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Phú Lợi bổ nhiệm cán bộ

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