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Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thường Tân

SGGPO

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026), sáng 12-11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với UBND xã Thường Tân (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 chiếc xe đạp (trị giá 1,8 triệu đồng/xe) và nhiều phần quà ý nghĩa cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

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Trao tặng xe đạp, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thường Tân. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết, với vai trò cầu nối nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em và học sinh nghèo hiếu học. Mong rằng với sự chung tay của cộng đồng, Hội sẽ có thêm nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, tiếp sức cho các em học sinh vững bước đến trường.

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Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng mong rằng, với sự chung tay của cộng đồng, Hội sẽ có thêm nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, tiếp sức cho các em học sinh vững bước đến trường.

DUY TRẦN

Từ khóa

Thường Tân học sinh xe đạp hội chữ thập đỏ TPHCM

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