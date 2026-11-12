Mô hình “Vào bếp cùng cô” được xây dựng tại Trường Mầm non Họa Mi (xã Long Hải) có cách làm đơn giản, dễ triển khai, được địa phương đánh giá cao và có thể nhân rộng tại các trường học trên địa bàn.

Sáng đầu tuần tại Trường Mầm non Họa Mi, chị Nguyễn Thị Yến Nhi, phụ huynh bé Nguyễn Đoàn Minh An (lớp 4-5 tuổi A) đưa con vào lớp rồi tiếp tục đến khu bếp ăn của trường. Đeo tạp dề, đội mũ, mang khẩu trang và găng tay, chị bước qua cánh cửa lưới để vào bếp cùng các cô cấp dưỡng chuẩn bị bữa ăn cho trẻ.

Phụ huynh hào hứng vào bếp cùng các cô cấp dưỡng. Ảnh: KHÁNH CHI

Mở gian bếp, mở niềm tin

Dù còn khá sớm nhưng gian bếp đã rộn ràng. Các cô cấp dưỡng thực hiện từng công đoạn chuẩn bị cơm gà, rau củ và chuối tráng miệng. Thịt gà được rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi luộc. Rau củ tươi được ngâm rửa, cắt tỉa, còn những nải chuối Laba xếp ngay ngắn lên khay sau khi đã rửa sạch.

Vừa vớt gà ra để nguội, chị Nguyễn Thị Thu Hồng, tổ trưởng tổ nấu ăn vừa giải thích cho phụ huynh về dinh dưỡng trong bữa ăn cho trẻ: “Ở trường, dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của các con tính toán bằng phần mềm. Ba mẹ cứ yên tâm, trong mỗi bữa ăn, các chất đạm, béo, bột đường… đều được cân đối”.

Theo dõi quy trình chế biến ngay tại gian bếp, chị Yến Nhi hiểu rõ hơn công việc phía sau mỗi bữa ăn bán trú. Vào bếp cùng cô, chị còn được xem hóa đơn nguyên liệu, được biết hôm nay nhập bao nhiêu ký thịt gà, rau củ, bao nhiêu ký chuối, đơn giá từng mặt hàng, đơn vị cung cấp, định lượng khẩu phần...

“Tôi thực sự bất ngờ khi mọi thông tin liên quan đến bữa ăn của các con đều được nhà trường công khai rõ ràng, chi tiết. Được trực tiếp vào bếp, tôi hoàn toàn an tâm về bữa ăn của con ở trường”, chị Nhi chia sẻ.

Chị Thu Hồng, làm việc tại bếp ăn của Trường Mầm non Họa Mi cho biết, đội ngũ cấp dưỡng của trường có 12 người. Để gần 600 học sinh tại 21 lớp học của cả cơ sở chính và phân hiệu có bữa ăn nóng hổi, đúng giờ, công việc của nhân viên cấp dưỡng bắt đầu từ mờ sáng. “5 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở trường để nhận và sơ chế thực phẩm, khử trùng chén, đũa, muỗng... ”.

Từ năm học 2025-2026, khi mô hình “Vào bếp cùng cô” được triển khai, những băn khoăn ban đầu của đội ngũ cấp dưỡng dần nhường chỗ cho niềm vui khi công việc hằng ngày được phụ huynh trực tiếp chứng kiến và thấu hiểu.

Có phụ huynh xúc động khi tận mắt thấy các cô cấp dưỡng vất vả, bận rộn từ sáng sớm. Có phụ huynh còn phụ rửa chén, người thì tranh thủ vào bếp học kinh nghiệm chế biến món ăn cho con.

Sự đồng hành tiếp thêm động lực

Tại trường Mầm non Họa Mi, tất cả nhận xét của phụ huynh được lưu giữ trong sổ nhật ký ngay tại gian bếp: “Nhà bếp sạch sẽ, nguồn cung cấp thực phẩm chất lượng. Món ăn đa dạng, có lưu mẫu thực phẩm mỗi ngày. Các cô cấp dưỡng vui vẻ, thân thiện”; “Bé Anh Thư thích ăn ở lớp, tăng cân đều. Con bảo: Con không ăn sáng với ba mẹ, con vào lớp ăn với cô”… Mỗi ngày, khi công việc hoàn thành, các cô cấp dưỡng lại lật giở từng trang nhật ký của phụ huynh.

“Đọc những dòng nhật ký phụ huynh viết, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để làm tốt hơn công việc của mình!”, chị Thu Hồng xúc động.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, địa phương đánh giá cao mô hình “Vào bếp cùng cô” về tính minh bạch và hiệu quả. Những mô hình mới, cách làm hay sẽ được ghi nhận, lan tỏa, xem xét nhân rộng tại các trường trên địa bàn. Hiện xã Long Hải có 9 trường mầm non, tiểu học tổ chức bán trú cho học sinh. Bên cạnh hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường vai trò quản lý, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trường học với việc bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Mô hình “Vào bếp cùng cô” ra đời từ sự trăn trở của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Họa Mi về chất lượng cho bữa ăn hàng ngày của trẻ. Thay vì lo sợ sự soi xét từ bên ngoài, Ban giám hiệu đã mạnh dạn “mở cửa” nhà bếp để phụ huynh cùng giám sát và đồng hành.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Có những việc làm quen tay, quen mắt mỗi ngày, mình sẽ khó phát hiện ra sơ suất. Để phụ huynh cùng vào bếp là cách tốt nhất để mỗi thành viên tự nhắc nhở bản thân và để đội ngũ lúc nào cũng chuẩn chỉnh...”.

Lịch “Vào bếp cùng cô” thực hiện từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần, xoay vòng cho tất cả các khối lớp. Mỗi buổi thường có từ 2 đến 3 phụ huynh tham gia. Theo cô Hồng Hạnh, sau thời gian triển khai, sự hồi hộp ban đầu của đội ngũ cấp dưỡng dần chuyển thành sự chủ động và hào hứng.

Các cô tích cực đề xuất món ăn mới, chờ đón phụ huynh cùng vào bếp. Từ việc trực tiếp tìm hiểu bữa ăn của con, phụ huynh có thêm cơ hội đồng hành cùng nhà trường, chia sẻ trách nhiệm đối với chất lượng bữa ăn của con em mình.

KHÁNH CHI