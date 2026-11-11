Sức sống cơ sở

Xã Long Sơn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho người dân

SGGPO

Ngày 11-11, Công an xã Long Sơn, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn và đơn vị đồng hành Công ty Honda Nghĩa tổ chức chương trình tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 200 cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn.

Người tham gia trải nghiệm lái xe mô phỏng.
Người tham gia trải nghiệm lái xe mô phỏng.

Tại chương trình, báo cáo viên Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, cách nhận diện và phòng tránh những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

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Người tham gia thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông.

Bên cạnh phần tuyên truyền lý thuyết, người tham gia còn được kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện trên sa hình và trải nghiệm lái xe mô phỏng. Qua đó, người tham gia có cơ hội rèn luyện khả năng quan sát, phán đoán, xử lý tình huống bất ngờ và nâng cao kỹ năng làm chủ phương tiện trong các điều kiện giao thông khác nhau.

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Chương trình mang đến trải nghiệm lái xe mô phỏng.

Thông qua hoạt động, xã Long Sơn mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Từ đó từng bước xây dựng văn hóa giao thông, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

KHÁNH CHI

Từ khóa

UBND xã Long Sơn An toàn giao thông Phán đoán Thực hành Tai nạn giao thông Phương tiện giao thông

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