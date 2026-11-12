Đề xuất hỗ trợ đến 30% giá trị bồi thường cho hộ có đất ở diện tích nhỏ

UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) đề xuất tăng mức hỗ trợ tự lo chỗ ở mới lên 20%-30% giá trị bồi thường về đất đối với các hộ có diện tích đất ở bị thu hồi dưới 36m², nhằm giúp người dân có thêm điều kiện ổn định chỗ ở sau di dời.

Một đoạn kênh thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi, qua địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông (TPHCM). Ảnh: CẨM NƯƠNG

UBND phường Chánh Hưng vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

Theo UBND phường Chánh Hưng, qua khảo sát các dự án chỉnh trang đô thị, giải tỏa, cải tạo kênh rạch, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà đất nhưng diện tích rất nhỏ, trong đó có những trường hợp dưới 20m².

Với nhóm hộ này, tiền bồi thường, hỗ trợ thường không đủ để mua căn hộ tái định cư hoặc tạo lập chỗ ở mới có diện tích, vị trí tương đương.

Theo UBND phường Chánh Hưng, nhà đất diện tích nhỏ thường có đơn giá trên mỗi mét vuông cao hơn so với bất động sản có cùng vị trí nhưng diện tích lớn hơn. Vì vậy, dù được hỗ trợ thêm 5% giá trị bồi thường về đất để tự lo chỗ ở mới, nhưng khoản tiền này vẫn chưa đủ bù đắp chênh lệch giữa tiền bồi thường và chi phí tạo lập nơi ở mới.

Từ thực tế trên, UBND phường Chánh Hưng kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ tự lo chỗ ở mới theo hướng phân tầng, phù hợp với mức độ khó khăn của từng nhóm hộ. Trong đó, ưu tiên các trường hợp có diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ, phải di dời toàn bộ nhưng giá trị bồi thường về đất thấp hơn đáng kể so với giá căn hộ tái định cư.

Cụ thể, đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà, đất tái định cư và tự lo chỗ ở mới, UBND phường Chánh Hưng đề xuất 3 mức hỗ trợ:

- Diện tích đất dưới 20m²: Hỗ trợ 30% giá trị bồi thường về đất;

- Diện tích đất từ 20m² đến dưới 36m²: Hỗ trợ 20% giá trị bồi thường về đất.

- Diện tích đất từ 36m² đến 160m²: Hỗ trợ 5% giá trị bồi thường về đất; phần diện tích vượt 160m² không được tính hỗ trợ.

Giá trị bồi thường về đất làm căn cứ tính hỗ trợ được xác định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo UBND phường Chánh Hưng, đề xuất này nhằm khắc phục bất cập khi áp dụng cùng một mức hỗ trợ cho các trường hợp có điều kiện khác nhau, nhất là những hộ có diện tích nhà đất rất nhỏ nhưng phải di dời toàn bộ để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị.

THANH HIỀN