Phường Phú Định: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi đạt 99,37%

Chiều 28-9, Đảng bộ phường Phú Định (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7. Đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Muôn - Bí thư Đảng ủy phường cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành việc sắp xếp 59 chi bộ khu phố thành 45 chi bộ khu phố mới; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,49%; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi đạt 99,37%; cải cách hành chính đạt 80,9%, giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng nhìn nhận vẫn còn những chỉ tiêu tiến độ thấp, như: công tác phát triển đảng viên chỉ mới kết nạp được 28/60 đảng viên mới; tỷ lệ khám sức khỏe cho người dân chưa đạt như mong muốn.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Định trao đổi tại hội nghị

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn của phường, đồng chí Phạm Ngọc Muôn đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2026, phường tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công; phối hợp tháo gỡ vướng mắc các dự án hạ tầng trọng điểm; tăng tốc phát triển đảng viên; tập trung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, nhất là khi Tết Đinh Mùi 2027 sắp đến, trên địa bàn phường vẫn còn 305 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động khó khăn.

Đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của phường Phú Định đã thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Về phương hướng tới, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu phường Phú Định tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên; phấn đấu hoàn thành thu ngân sách. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường tuyên truyền để hoạt động khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường đạt kết quả tốt nhất và tiếp tục quan tâm, chăm lo các hộ khó khăn, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

THÁI PHƯƠNG