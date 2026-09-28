Sức sống cơ sở

Festival Nhân ái 2026 sẽ là điểm nhấn tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu

SGGPO

Chiều 28-9, tại phường Vũng Tàu, Hội Chữ thập đỏ TPHCM cùng các đơn vị đồng hành ký kết chương trình phối hợp tổ chức Festival Nhân ái 2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24-11.

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Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp

Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh khu vực TPHCM, Hội Doanh nhân Sài Gòn, Hiệp hội Ẩm thực TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu.

Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” trong tổng thể Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24-11

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Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp tổ chức Festival Nhân ái 2026

Chương trình gồm nhiều hoạt động nhân ái, chăm lo người khó khăn, hiến máu, tập huấn sơ cấp cứu, kết nối nguồn lực và các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, ngày 19-11 sẽ diễn ra chương trình đi bộ đồng hành, dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia.

Festival còn có các hoạt động “Chuyến xe nghĩa tình” với “Phiên chợ 0 đồng”, cắt tóc miễn phí, hiến máu và diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn.

Tất cả nguồn lực được vận động trong chương trình sẽ dành chăm lo cho người khó khăn, người yếu thế và chương trình Tết Nhân ái 2027.

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Từ khóa

Festival Nhân ái 2026 Hội Chữ thập đỏ TPHCM Vũng Tàu VCCI

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