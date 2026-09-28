Khen thưởng 17 tổ chức, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng dự án Nâng cấp đường Lương Định Của

Chiều 28-9, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức Lễ Công bố Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Khen thưởng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn thuộc Dự án Nâng cấp đường Lương Định Của, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định (dự án) phường Bình Trưng.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn được khen thưởng. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án Nâng cấp đường Lương Định Của đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định (dự án) phường Bình Trưng có diện tích thu hồi hơn 22.000 m2 với 1 tổ chức và 66 hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng. Dự án có 27 trường hợp giải tỏa toàn phần, 40 trường hợp giải tỏa một phần, trong đó có 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng nhận định, dự án là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và nâng cao khả năng kết nối giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, tuyến đường này có vai trò kết nối với khu vực Nút giao An Phú – một đầu mối giao thông quan trọng ở khu vực phía Đông TPHCM. Khi dự án được hoàn thành, sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của thành phố.

Người dân nhận Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

﻿ Ảnh: THANH HIỀN

Đại diện người dân có nhà, đất bị thu hồi tại dự án, ông Phan Tấn Đạt chia sẻ, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, gia đình ông đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích cụ thể về các chính sách, thủ tục có liên quan. Những ý kiến, thắc mắc của người dân cũng được cán bộ tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn kịp thời. Trên cơ sở đó, người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của dự án cũng như trách nhiệm của mỗi hộ dân trong việc phối hợp thực hiện.

Tại lễ công bố, UBND phường Bình Trưng đã khen tặng 17 tổ chức, cá nhân đã bàn giao gần 4.000m² mặt bằng đường Lương Định Của trước thời hạn.

THANH HIỀN