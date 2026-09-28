Tổng thu ngân sách của xã Châu Đức và Long Hải ước đạt trên 80% so với kế hoạch

Ngày 28-9, các xã Châu Đức và Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tại xã Châu Đức, hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ xã lần thứ Bảy đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Đức lần thứ Bảy

Theo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 81,6% kế hoạch, tăng 6,76% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 76,28% kế hoạch, tăng 13,88%; tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 75,43% kế hoạch, tăng 13,21%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 59.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả khích lệ. Đó là Đảng ủy xã lãnh đạo triển khai hoàn thành Đề án sắp xếp, thành lập chi bộ ấp trực thuộc, kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã năm 2026, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

* Cùng ngày, tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, UBND xã Long Hải ghi nhận các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tiếp tục phát triển.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của xã đạt hơn 9.700 tỷ đồng, đạt hơn 81% kế hoạch năm. Việc đưa vào hoạt động Phố đi bộ ẩm thực và Công viên đường quy hoạch số 14 góp phần bổ sung sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm. Nhờ vậy đã có hơn 854.400 lượt du khách đến với Long Hải, doanh thu gần 300 tỷ đồng.

Phố đi bộ Long Hải điểm thu hút khách du lịch

Sản lượng khai thác thủy sản trong 9 tháng đạt hơn 21.300 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 991 tỷ đồng, đạt hơn 82% dự toán năm. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận gần 22.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt hơn 99%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác tuyển quân năm 2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu.

NGUYỄN NAM