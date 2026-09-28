Tổng doanh thu các ngành kinh tế phường Vũng Tàu tăng hơn 31%

Sáng ngày 28-9, Đảng bộ phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vũng Tàu đồng chủ trÌ hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 152 đảng viên mới; địa phương hoàn thành sắp xếp từ 42 khu phố còn 33 khu phố và tinh gọn 24 trường học công lập còn 16 đơn vị.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn phường có sự chuyển động tích cực. Tổng doanh thu các ngành kinh tế đạt 50.601 tỉ đồng, tăng 31,19% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước lũy kế ước đạt hơn 815 tỉ đồng, bằng 89,90% dự toán giao.

Hoạt động du lịch bức phá mạnh mẽ, thu hút khoảng 4,156 triệu lượt khách tắm biển; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu; địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 126 thanh niên nhập ngũ và tỷ lệ phá án về trật tự xã hội đạt 93,65%.

Tuy nhiên, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 71,22% kế hoạch vốn năm. Tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ đạt 35,19%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 71,3%. Công tác quản lý trật tự đô thị, lòng đường vỉa hè có lúc chưa thật sự chặt chẽ.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy phường Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng sẽ đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu năm.

Về kinh tế, phường phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và vượt mức dự toán thu ngân sách; nâng cao các chỉ tiêu y tế, phấn đấu tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi và bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Đồng thời, địa phương cũng siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027 và tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ.

THÀNH HUY