Phường Rạch Dừa đề xuất tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở

Ngày 28-9, Bệnh viện Nguyễn Trãi đã tổ chức khảo sát tại Trạm Y tế phường Rạch Dừa (TPHCM) nhằm đánh giá thực trạng hoạt động, năng lực chuyên môn và nhu cầu hỗ trợ trong chương trình gắn kết bệnh viện với Trạm Y tế xã, phường, đặc khu.

Phường Rạch Dừa là địa bàn có mật độ dân cư cao, một khu công nghiệp lớn nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng đòi hỏi cao. Tuy nhiên, Trạm Y tế phường Rạch Dừa vẫn còn nhiều hạn chế như: thiếu bác sĩ ở một số chuyên khoa và nhân lực có chuyên môn sâu; hệ thống trang thiết bị y tế đã cũ, xuống cấp; nhiều kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm chưa thể triển khai đầy đủ do hạn chế về nhân lực và điều kiện chuyên môn.

Do vậy, nhiều trường hợp phải chuyển tuyến, chủ yếu là những ca bệnh cần chuyên khoa sâu, thực hiện cận lâm sàng, điều trị nội trú, phẫu thuật hoặc các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu.

Đại diện lãnh đạo phường Rạch Dừa trình bày thực trạng và đề xuất các hỗ trợ cho Trạm Y tế phường. Ảnh: QUANG VŨ

Do vậy, nhiều trường hợp phải chuyển tuyến, chủ yếu là những ca bệnh cần chuyên khoa sâu, thực hiện cận lâm sàng, điều trị nội trú, phẫu thuật hoặc các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu.

Từ thực tế trên, phường Rạch Dừa đề nghị Bệnh viện Nguyễn Trãi hỗ trợ các thiết bị thiết yếu, bổ sung máy phun hóa chất phục vụ phòng chống sốt xuất huyết.

Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Trãi khảo sát cơ sở vật chất tại Trạm Y tế phường Rạch Dừa. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, Trạm Y tế và UBND phường Rạch Dừa cũng mong muốn Bệnh viện Nguyễn Trãi hỗ trợ đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật cao. Trước mắt ưu tiên các lĩnh vực cấp cứu, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, chăm sóc người cao tuổi, sản - phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Đồng thời, kết hợp nhiều hình thức tập huấn, bồi dưỡng, từ tập trung tại chỗ đến hỗ trợ chuyên môn định kỳ, hội chẩn trực tiếp và từ xa; từng bước chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến cơ sở.

Bệnh viện Nguyễn Trãi trao đổi kế hoạch hỗ trợ với trạm y tế phường. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi khảo sát, Bác sĩ chuyên khoa II Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ, trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt theo chương trình gắn kết bệnh viện với trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Việc tăng cường liên kết giữa bệnh viện tuyến trên và y tế cơ sở được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách chuyên môn, nâng cao khả năng xử trí ban đầu ngay tại địa bàn dân cư, đồng thời góp phần giảm áp lực chuyển tuyến đối với những bệnh lý có thể quản lý, điều trị phù hợp tại tuyến cơ sở.

QUANG VŨ