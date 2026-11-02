Trạm Y tế xã Bàu Lâm tiếp nhận bác sĩ tuyến trên về công tác luân phiên

Ngày 2-11, ông Nguyễn Minh Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm (TPHCM, cho biết, thực hiện Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026–2030, ngày 1-11 vừa qua, Trạm Y tế xã Bàu Lâm chính thức tiếp nhận 3 bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến trên của TPHCM về tăng cường công tác luân phiên, trực tiếp khám và điều trị bệnh cho nhân dân ngay tại cơ sở.

Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo địa phương với các bác sĩ tăng cường công tác luân phiên

Đoàn công tác luân phiên đợt này gồm các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nguyễn Trãi và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Cụ thể, BS.CKI Lương Anh Tấn (Bệnh viện Nguyễn Trãi) đảm nhận khám, tư vấn chuyên khoa nội tổng quát, bệnh truyền nhiễm và các bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, tiêu hóa, hô hấp. BS Huỳnh Cẩm Thành (Bệnh viện Nguyễn Trãi) phụ trách chuyên ngành lão khoa, tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các bệnh lý xương khớp, sa sút trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vận động an toàn. BS.CKI Đinh Nguyễn Hoài Thanh (Bệnh viện Nhi Đồng 2) đảm trách chuyên môn ngoại nhi và bệnh lý thận - tiết niệu ở trẻ em, trực tiếp khám, tư vấn các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, sinh dục cùng các bệnh lý ngoại khoa trẻ em thường gặp.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chào mừng các bác sĩ về địa phương công tác

Ông Nguyễn Minh Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm, kỳ vọng, việc đưa đội ngũ bác sĩ tuyến trên có trình độ chuyên môn cao về cơ sở là giải pháp thiết thực nhằm củng cố mạng lưới y tế ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ, được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao mà không phải di chuyển xa, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm chi phí điều trị.

THÀNH HUY