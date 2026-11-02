Phường Tam Long (TPHCM) ra mắt hai mô hình nâng cao chất lượng phục vụ người dân

UBND phường Tam Long tổ chức lễ ra mắt hai mô hình "Cà phê sáng cùng Khu phố" và "Giờ thứ 9"

Ông Lê Hữu Hiền, Chủ tịch UBND phường Tam Long, nhấn mạnh, việc triển khai các mô hình trên nhằm đổi mới phương thức điều hành, cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong lắng nghe, đồng hành và giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân.

Ông Lê Hữu Hiền, Chủ tịch UBND phường Tam Long phát biểu tại lễ ra mắt

Mô hình "Cà phê sáng cùng Khu phố" được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng vào sáng thứ Hai, tạo không gian gặp gỡ thân tình để lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân ngay tại khu dân cư.

Các ý kiến được ghi nhận, phân công xử lý và công khai kết quả thông qua Ban điều hành khu phố, kênh Zalo của phường, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát.

Mô hình "Cà phê sáng cùng Khu phố" đã được khởi động trong không khí gần gũi, cởi mở

Mô hình "Giờ thứ 9" bổ sung khung giờ phục vụ ngoài giờ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công. Tại Quầy số 9 - Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, các cán bộ, công chức sẽ hỗ trợ người dân từ 17h00 - 18h00, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần. Tại đây, người dân được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số liên quan.

Hai mô hình cùng hướng đến mục tiêu: để người dân được lắng nghe, được hỗ trợ và được phục vụ tốt hơn.

Ngay sau lễ ra mắt, mô hình "Cà phê sáng cùng Khu phố" đã được khởi động trong không khí gần gũi, cởi mở. Đại diện các khu phố và người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo phường về những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay tại chỗ. Các vấn đề cần phối hợp giải quyết đã được ghi nhận để tiếp tục xem xét, xử lý.

KHÁNH CHI