Phường Tân Hòa: Đi bộ đồng hành hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Sáng 31-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành và phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa Trần Hồng Vân cho biết, trong năm qua, công tác chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận được sự hưởng ứng, đóng góp đầy nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Từ nguồn lực này, phường đã chăm lo cho hơn 2.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa Trần Hồng Vân tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân

Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác mặt trận 24 khu phố chủ động nắm chắc hoàn cảnh, kịp thời đề xuất những trường hợp cần hỗ trợ, để sự chăm lo đến đúng người, đúng nhu cầu.

Đông đảo cán bộ, người dân phường Tân Hòa tham gia đi bộ đồng hành và hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, sáng 31-10

Qua phát động, phường Tân Hòa đã tiếp nhận hơn 360 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

CẨM TUYẾT