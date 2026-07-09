Sức sống cơ sở

Phường Tân Hòa tuyên dương gương điển hình học và làm theo Bác

SGGPO

Ngày 9-7, Đảng ủy phường Tân Hòa (TPHCM) tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và cũng là cơ sở để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả phục vụ nhân dân.

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Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa Đoàn Văn Đồng trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được Đảng ủy phường gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và chăm lo đời sống nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên.

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Lãnh đạo phường Tân Hòa trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Hòa tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể, 51 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những điển hình tiên tiến có nhiều sáng kiến, cách làm hay, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

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