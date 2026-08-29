Sức sống cơ sở

Phường Vũng Tàu thành lập 8 trường học

SGGPO

Phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa công bố các quyết định thành lập các phòng chuyên môn; sắp xếp, thành lập các cơ sở giáo dục và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, phường thành lập Phòng Hạ tầng trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Ông Nghiêm Viết Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng; ông Bùi Đức Khang và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hạ tầng.

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Phường Vũng Tàu tổ chức lại các phòng chuyên môn

Bên cạnh đó, phường thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Bà Phạm Thị Quỳnh Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và được giao quyền Trưởng phòng cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng phòng; bà Lê Hải Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng.

UBND phường cũng công bố các quyết định thành lập 8 trường học trên cơ sở hợp nhất các trường hiện hữu.

Cụ thể, Trường Mầm non Thùy Vân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Thùy Vân và Trường Mầm non Lê Ki Ma. Trường Mầm non 19/5 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Phường 3 và Trường Mầm non 19/5. Trường Mầm non Sen Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Phường 5 và Trường Mầm non Sen Hồng. Trường Mầm non Châu Thành được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Châu Thành và Trường Mầm non Sao Mai.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Đoàn Kết và Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Trường Tiểu học Thắng Nhì được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Hòa Bình và Trường Tiểu học Thắng Nhì.

Ở cấp THCS, Trường THCS Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trường THCS Vũng Tàu và Trường Trường THCS Châu Thành. Trường THCS Thắng Nhì được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trường THCS Thắng Nhì và Trường Trường THCS Võ Văn Kiệt.

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Phường Vũng Tàu thành lập 8 trường học mới trên cơ sở sắp xếp lại các trường hiện hữu

Về nhân sự quản lý trường học, bà Hoàng Thị Nhuận được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Thùy Vân, bà Lê Thị Ngân Hà giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, bà Nguyễn Thị Bích Liên giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Thành, bà Lưu Thị Huệ giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng.

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Bà Nguyễn Thị Liên được bổ nhiệm lại, giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hạ Long

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Nhì và bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Đồng thời, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Long đối với bà Nguyễn Thị Liên.

Ở cấp Trung học cơ sở, bà Lê Thị Thanh Hoa được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Vũng Tàu; bà Nguyễn Thị Tịnh được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì.

Ngoài ra, địa phương cũng bổ nhiệm 16 phó hiệu trưởng các trường học sau sắp xếp.

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Phường Vũng Tàu trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng các trường học sau sắp xếp
CẨM NHUNG - KHÁNH CHI

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