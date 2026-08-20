Quân khu 7: Xây dựng "cột mốc lòng dân" vững chắc nơi biên cương

Sáng 20-8, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” và Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2019 - 2025”.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, TPHCM xác định việc đồng hành cùng các địa phương, đơn vị tuyến trước là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Cụ thể, thành phố đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các địa phương, đơn vị. Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 241 căn nhà tại các Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định, Mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” và Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới” là những chủ trương đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn; góp phần huy động sức mạnh tổng hợp, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, trao Bằng khen đến các tập thể

Trung tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện phương châm “7 nhất”, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng những “cột mốc lòng dân”, “phên dậu” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao Bằng khen đến các cá nhân tại hội nghị

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao thưởng 20 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình và đề án giai đoạn 2019-2025.

Giai đoạn 2019-2025, Quân khu 7 đã huy động 294 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa chốt dân quân thường trực biên giới; đến nay đã kiên cố hóa 68/72 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền. Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng nhà ở, hạ tầng thiết yếu, sinh kế... tại các điểm dân cư biên giới; xây dựng 188 công trình văn hóa, thể dục thể thao tại cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới. Từ năm 2019 đến nay, toàn Quân khu 7 đã xây dựng, khánh thành và bàn giao 879 căn nhà tại 60 điểm dân cư biên giới. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Quân khu tiếp tục xây dựng, bàn giao 70 căn nhà tại 3 Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới.

THU HOÀI