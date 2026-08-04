TPHCM hỗ trợ 1,6 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà vùng biên ở Tây Ninh

TPHCM trao nguồn kinh phí cho tỉnh Tây Ninh để xây dựng 20 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 1,6 tỷ đồng.

Chiều 4-8, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí xây dựng 20 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí xây dựng 20 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VĂN MINH

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và cụ thể hóa mô hình “địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” do Quân khu 7 triển khai.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VĂN MINH

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn tích cực đồng hành cùng lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong các hoạt động an sinh xã hội; chăm lo đời sống gia đình chính sách, người dân, cán bộ và chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ lần này góp phần giúp tỉnh Tây Ninh triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” của Quân khu 7. Qua đó, từng bước ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh ngày càng vững chắc.

Giai đoạn 2019-2025, TPHCM trao nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ xây dựng các công trình trọng điểm nơi biên cương. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí xây dựng 30 căn nhà tại tỉnh Long An (trước đây) trị giá 2,4 tỷ đồng; 30 căn nhà theo đề nghị của Quân khu 7 (trị giá 2,4 tỷ đồng); chương trình Xuân chiến sĩ và xây dựng thêm 30 căn nhà tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An (trước đây) với kinh phí 2,7 tỷ đồng. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ và các hoạt động liên quan lên đến 7,5 tỷ đồng. Nguồn lực này đã trực tiếp giúp 90 hộ dân khó khăn an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế vùng biên.

VĂN MINH