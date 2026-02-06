Quân khu 7 bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng vùng biên giới Lâm Đồng

Ngày 6-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình tôn tạo nhà sinh hoạt cộng đồng Buôn Buôr (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 do Quân khu 7 tổ chức tại Lâm Đồng.

Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng Buôn Buôr kết hợp công trình văn hóa - thể dục thể thao, tổng kinh phí 600 triệu đồng; trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, xã Cư Jút đối ứng 100 triệu đồng. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Đông Gia Nghĩa huy động 450 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để triển khai xây dựng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình

Công trình gồm các hạng mục: sân bóng chuyền, sân pickleball, khu tập thể dục - thể thao ngoài trời với 10 thiết bị. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khoan mới 1 giếng nước, mua sắm 500 ghế nhựa, lắp đặt 4 trụ đèn năng lượng mặt trời, thực hiện khánh tiết nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu của nhân dân và hoạt động chung của buôn làng.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc trao tặng các phần quà đến người dân xã Cư Jút

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết công trình góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho nhân dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Người dân xã biên giới Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) phấn khởi nhận quà từ chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 do Quân khu 7 tổ chức

Đông đảo người dân xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng có mặt tham dự chương trình “Xuân Chiến sĩ”

Cùng ngày, đoàn công tác trao gần 200 suất quà tết tặng quân và dân xã biên giới Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng). Xã cách trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 250km, dân số hơn 24.000 người, trong đó 60% là đồng bào dân tộc thiểu số; do diện tích rộng, dân cư thưa, giao thông chưa thuận lợi nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Ban tổ chức tặng quà cho xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng đã trao gần 200 suất quà tết cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với quân và dân vùng biên giới trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

ĐOÀN KIÊN