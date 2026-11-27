Video: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân lan tỏa nghĩa cử hiến máu nhân ái

Ngày 27-11, hơn 40 cán bộ, công nhân viên của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Y tế thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo.

Chương trình do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức, với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Chương trình tiếp nhận 40 đơn vị máu và chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Kết quả này tiếp tục thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty. Chương trình cũng nhằm hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21-12).

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Thông qua chương trình, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục lan tỏa hình ảnh người lao động ngành điện giàu tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời khẳng định nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TIẾN THẮNG