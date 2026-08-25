TPHCM vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng hành cùng startup công nghệ

Từ tháng 9-2026, Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM (HCM VIF) chính thức vận hành, mở thêm một kênh “vốn mồi” theo mô hình công - tư nhằm hỗ trợ startup, doanh nghiệp KH-CN và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TPHCM. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hướng đến nâng quy mô lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Chiều 25-8, HCM VIF tổ chức lễ khai trương văn phòng tại lầu 7, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tại hcmc.vc.

Việc thành lập quỹ được thực hiện trên cơ sở các chủ trương, chính sách lớn về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 4-3-2026 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM; HCM VIF được cấp giấy phép thành lập ngày 10-4-2026 và bắt đầu vận hành chính thức từ tháng 9-2026.

Nghi thức cắt băng khai trương văn phòng Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BÙI TUẤN

Theo định hướng, HCM VIF không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn hướng đến đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị. Mô hình này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ một phần điểm nghẽn trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ có mức độ rủi ro cao, thời gian phát triển dài nhưng có khả năng tạo ra những sản phẩm, doanh nghiệp và giá trị mới cho nền kinh tế.

Các đại biểu tham quan văn phòng Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BÙI TUẤN

Năm 2026, Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước góp 200 tỷ đồng (tương đương 40%); các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân góp 300 tỷ đồng (chiếm 60%). Quỹ đặt mục tiêu nâng quy mô vốn lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, qua đó đóng vai trò nguồn “vốn mồi”, thu hút và dẫn dắt thêm các nguồn lực xã hội đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2026-2035, quỹ dự kiến tập trung đầu tư vào khoảng 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo... Trong quý 4-2026, quỹ thực hiện từ 1-2 khoản giải ngân, từng bước đưa nguồn lực tài chính đến các dự án có tiềm năng. Hiện HCM VIF đã tiếp nhận khoảng 50 đề xuất đầu tư từ các vườn ươm, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và các kết nối trực tiếp.

Tại buổi lễ, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, đặt kỳ vọng, HCM VIF sẽ phát triển quỹ theo đúng mục tiêu, định hướng UBND TPHCM đề ra; góp phần nâng cao năng lực của thành phố trong việc tiếp nhận, triển khai và hấp thụ các công nghệ chiến lược, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng và kiến tạo những giá trị thiết thực.

BÙI TUẤN