TP Hồ Chí Minh ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM ra đời không chỉ để đầu tư, mà mang sứ mệnh truyền cảm hứng. Mỗi đồng vốn mồi hôm nay sẽ là một hạt mầm cho những “kỳ lân” công nghệ tương lai của Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Chiều 17-4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Cùng dự có các đồng chí: GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM có pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM (HCM VIF JSC). Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, đây là một mô hình hoàn toàn mới, mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định 264, hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Mô hình này có các điểm đột phá: Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có vốn Nhà nước tham gia; Mô hình quản trị hiện đại; Cơ chế “Chấp nhận rủi ro có kiểm soát”; Cơ chế “Miễn trừ trách nhiệm”; Có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các “công nghệ lõi” chiến lược.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ góc độ nhà đầu tư, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, được giao phụ trách điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM chia sẻ, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM không chỉ đơn thuần là những con số tài chính mà còn là niềm tin của lãnh đạo thành phố và người dân vào một tương lai tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.



"Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi đồng vốn của Quỹ sẽ trở thành một "nam châm" thu hút thêm từ ba đến năm đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế, tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi và giải pháp xanh, chuyển đổi số", ông Hoàng Đức Trung cho biết.

Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng, Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM ra đời không chỉ để đầu tư, mà mang sứ mệnh truyền cảm hứng. “Chúng tôi tin rằng, mỗi đồng vốn mồi hôm nay sẽ là một hạt mầm cho những “kỳ lân” công nghệ tương lai của Việt Nam vươn tầm quốc tế”, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM khẳng định.

Đồng thời, Sở KH-CN cam kết sẽ luôn sát cánh, chủ trì cùng với các sở ban ngành, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố cung cấp danh mục các dự án tiềm năng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM vận hành hiệu quả, thực sự trở thành bệ phóng cho những ý tưởng táo bạo nhất của những người Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, sự kiện ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM là một lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của thành phố trong việc đồng hành cùng hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, Sở KH-CN TPHCM và các sở ngành thành phố tiếp tục quan tâm bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM đi vào vận hành thực tiễn.

“Chúng ta phải cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, biến TPHCM trở thành một trung tâm mới về đổi mới sáng tạo, điểm thu hút các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động, đầu tư và gọi vốn để xây dựng và phát triển Thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Quỹ Đầu tư mạo hiểm TPHCM được hình thành dựa trên Nghị định số 264/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1267/QĐ-UBND của UBND TPHCM. Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch, tính tự chủ trong quản trị và ra quyết định đầu tư. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM tham quan các gian hàng công nghệ được triển lãm tại lễ ra mắt. Ảnh: VIỆT DŨNG Với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp 40% (200 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính uy tín. Cơ cấu này thể hiện mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ: vốn ngân sách đóng vai trò tạo dựng niềm tin và khởi động, trong khi nguồn lực xã hội là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô Quỹ trong dài hạn. Theo lộ trình dài hạn đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của Quỹ lên mức tối thiểu 5.000 tỷ đồng, với nguyên tắc huy động nguồn lực xã hội chiếm tối thiểu 60% tổng kinh phí. Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot…; cùng với các giải pháp kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

VĂN MINH