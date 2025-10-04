Tích hợp 3 đầu số 113, 114, 115 thành cuộc gọi khẩn cấp

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Tích hợp các đầu số 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm Tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp quốc gia” (đề án 1) và Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ” (đề án 2).

Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, thông tin về 2 đề án. Trong đó, đề án 1 xác định trung tâm được đặt tại Bộ Công an để thực hiện tiếp nhận thông tin trên toàn quốc, sử dụng chung 1 đầu số điện thoại để tiếp nhận thông tin, giải đáp câu hỏi liên quan đến công tác PCCC-CNCH; điều động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy và CNCH; điều động lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện cấp cứu ngoại viện…

Để vận hành, Bộ Công an sẽ xây dựng phần mềm kết nối với công an các tỉnh thành và trung tâm cấp cứu 115 cấp tỉnh hiện nay. Đề án 2 sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ về PCCC-CNCH nhằm kéo giảm 5% số vụ cháy hàng năm; 100% cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật về PCCC-CNCH vào chương trình giảng dạy và bảo đảm điều kiện thực hiện phù hợp với từng cấp học, ngành học.

GIA KHÁNH