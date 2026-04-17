Xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện, mục tiêu 1 xe cấp cứu/100.000 dân

Có rất nhiều trường hợp tai nạn đòi hỏi hệ thống cấp cứu ngoại viện phải phản ứng nhanh hơn, tổ chức bài bản hơn, phối hợp hiệu quả hơn để giành lại cơ hội sống.

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo xin ý kiến về Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030.

Chủ trì hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nêu rõ, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 72/NQ-TW của Bộ Chính trị yêu cầu đặt ra là phải tổ chức lại hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp hơn, liên thông hơn, phản ứng nhanh hơn, lấy người bệnh làm trung tâm và lấy hiệu quả cứu sống làm mục tiêu cao nhất. Bởi thực tiễn hiện nay cho thấy, nhu cầu cấp cứu ngoại viện ngày càng lớn, trong khi năng lực đáp ứng ở nhiều nơi còn phân tán, chưa đồng đều, thiếu kết nối giữa điều phối, vận chuyển, tiếp nhận và xử trí ban đầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại hội thảo

Dẫn chứng về việc này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, qua báo cáo, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 222.000 trường hợp đột quỵ nhưng chỉ có khoảng 23% bệnh nhân đến cơ sở y tế trong vòng 4-5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng là "thời gian vàng" để can thiệp hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ khoảng 20% người bệnh được vận chuyển đến bệnh viện bằng hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp.

Còn rất nhiều trường hợp tai nạn, như: giao thông, đuối nước, cháy nổ, lao động, ngộ độc, thiên tai… tất cả đều đòi hỏi hệ thống cấp cứu ngoại viện phải phản ứng nhanh hơn, tổ chức bài bản hơn và phối hợp hiệu quả hơn để giành lại cơ hội sống cho người bệnh ngay từ những phút đầu tiên.

Trước thực tế trên, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 282/NQ-CP giao Bộ Y tế xây dựng Đề án cấp quốc gia nhằm phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Theo Đề án, trong giai đoạn 2026-2030, sẽ phấn đấu đạt ít nhất 1 xe cứu thương/100.000 dân; mở rộng đối tượng đào tạo không chỉ cán bộ y tế mà còn đào tạo kỹ năng sơ cứu cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát giao thông, tiếp viên hàng không, học sinh và người dân.

Bộ Y tế đang xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu ngoại viện

Làm rõ thêm về việc triển khai đề án này, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, cấp cứu ngoại viện giúp cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”. Thống kê tại các nước có hệ thống cấp cứu ngoại viện phát triển, tỷ lệ tử vong giảm từ 20%-40%; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và niềm tin cộng đồng về sự sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống y tế.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thí điểm đề án tại 6 tỉnh thành, gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và An Giang. Tại 6 địa phương này đã được hỗ trợ tổng cộng 85 xe cứu thương đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, Bộ Y tế đã tổ chức các chương trình đào tạo sơ cấp cứu từ cơ bản, nâng cao đến chuyên biệt cho đội ngũ cán bộ 115 và trung tâm y tế các tỉnh

Tới đây, đề án tiếp tục được triển khai tại 8 tỉnh thành khác nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế và giảm thiểu lãng phí thời gian trong việc điều phối giữa các lực lượng. Trên cơ sở kết quả thí điểm và ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện Đề án cấp quốc gia nhằm phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 hoặc tháng 6-2026.

KHÁNH NGUYỄN