Văn hóa

Hình thành hệ sinh thái văn hóa số trong kỷ nguyên mới

SGGPO

Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (thuộc Bộ VH-TT-DL) tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa số trong kỷ nguyên mới từ nay đến ngày 15-8, tại Trung tâm Chính sách và Phát triển nông thôn (số 65, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TPHCM).

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Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (thuộc Bộ VH-TT-DL) tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Văn hóa số trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu khai giảng, TS Mai Thị Thùy Hương, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho biết Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Từ yêu cầu thực tiễn, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý hay số hóa di sản, mà còn hướng đến hình thành hệ sinh thái văn hóa số, trong đó các giá trị văn hóa được sáng tạo, bảo tồn, truyền bá và tiếp nhận bằng những phương thức mới.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa số cho đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu và thực hành văn hóa. Qua đó, học viên được trang bị thêm tư duy số, năng lực quản trị số và khả năng vận dụng công nghệ mới vào bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Trong chương trình, học viên sẽ cùng trao đổi với các chuyên gia qua các chuyên đề, như: “Văn hóa số trong kỷ nguyên mới và định hướng phát triển văn hóa số ở Việt Nam”; “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của TPHCM”; “Bản quyền, sở hữu trí tuệ và an toàn dữ liệu trong môi trường số”; “Thể chế, chính sách và giải pháp phát triển văn hóa số ở Việt Nam”…

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THIÊN BÌNH

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