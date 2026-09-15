Kể chuyện văn hóa Việt trên không gian số

Sáng 15-9, Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi Bản Sắc, diễn ra từ ngày 15-9 đến 31-10 trên website www.bansac.vn.

Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi Bản sắc tại Hà Nội. Ảnh: HUẤN TRẦN

Bản Sắc gồm hai phần thi trực tuyến sáng tác video “Kết nối Bản sắc” và trắc nghiệm “Hiểu biết Bản sắc”. Người tham gia thực hiện video ngắn hoặc trả lời câu hỏi về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam.

Ban tổ chức khuyến khích ứng dụng AI trong đồ họa, minh họa, dựng hình, hiệu ứng và âm thanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, thí sinh được khuyến khích trực tiếp thể hiện câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Những sản phẩm sử dụng AI để tạo toàn bộ nội dung sẽ bị coi là vi phạm thể lệ.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Hữu Ngọc, AI được sử dụng để hỗ trợ gợi mở, sàng lọc và tối ưu hóa nội dung, nhưng không thay thế khâu thẩm định.

Ngân hàng câu hỏi của phần thi trắc nghiệm dự kiến có từ 700 đến 1.000 câu. Sau khi được thẩm định, câu hỏi được đưa vào hệ thống để trộn đề ngẫu nhiên và phân bổ theo các mức độ khó.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi Bản Sắc. Ản:h HUẤN TRẦN

Ban tổ chức cho biết, chương trình hướng tới việc kết hợp bảo tồn bản sắc với cách tiếp cận văn hóa trên môi trường số. Các KOL và người sáng tạo nội dung được kỳ vọng tham gia, góp phần đưa nội dung chương trình đến gần hơn với người trẻ.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, trong đó giải nhất mỗi phần thi trị giá 10 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 11-2026.

VĨNH XUÂN